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        Haberler Bilgi Gündem 2024 MSÜ mülakat tarihleri: MSÜ sözlü sınavları ne zaman, fiziki yeterlilik sınavı ayın kaçında?

        2024 MSÜ mülakat tarihleri: MSÜ sözlü sınavları ne zaman?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat tarihleri belli oldu. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'nda eğitim görmek isteyen adaylar, tercih sonuçlarına göre mülakatlara katılım gösterebilecek. Belirlenen tarihler arasında mülakatlara katılım gösterecek adaylar, "MSÜ sözlü sınavları ne zaman, fiziki yeterlilik sınavı ayın kaçında?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2024 MSÜ mülakat tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 00:07 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:07
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        • 1

          MSÜ mülakatlarında bekleyiş sona eriyor. Tercihleri olumlu sonuçlanan adaylar, belirlenen tarihler arasında mülakatlara katılım gösterebilecek. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşmadığı, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek. Peki, "MSÜ sözlü sınavları ne zaman, fiziki yeterlilik sınavı ayın kaçında?" İşte MSÜ mülakat tarihlerine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ

          Hava Harp Okulu seçim aşamaları 26 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında,

          Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 03-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında,

          Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 12-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.

        • 3

          Hava Harp Okulu adayları için 1'inci gün; Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

          2'nci gün ; Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

          3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşuyor.

          Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için1'inci gün ; Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

          2'nci gün ; Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşuyor.

        • 4

          HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO SEÇİM AŞAMALARI

          a. Hava Harp Okulu adayları için; 1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

          2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

          3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

          b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;

          1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

          2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

          5. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.

          6. Fiziki Yeterlilik Testi hazırlık videosuna ulaşmak için tıklayınız.

        • 5

          7. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2024 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

          8. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

          a. MSÜ-2024 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

        • 6

          b. MSÜ-2024 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan MSÜ-2024 genel puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

          c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

          ç. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Adaylar Teori kısmındaki Solfej testinden Muammer SUN'un Solfej 1 kitabındaki parçalardan sorumlu olacaktır. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

        • 7

          9. Şehit/Gazi yakını olan adaylar; MSÜ-2024 sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgelendiremeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, puanları taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

          10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

          11. Sınav merkezine cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar ile girilmeyecek, nizamiyede belirtilen yerlere teslim edilecektir.

          12. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.

          13. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.

          14. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığının sevk ettiği hastanelerin dışında adaylar hakkında düzenlenen sağlık raporları kabul edilmeyecektir. Adayların temin faaliyeti sonucunda sevk edildikleri hastanelerden sağlık raporu almaları gerekmektedir.

          15. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

          16. Yurtlarla ilgili bilgiler ayrıca duyurulacaktır.

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