2024 KPSS alan bilgisi sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. KPSS ilk oturumun sona ermesinin ardından gözler, KPSS alan bilgisi sınavına çevrildi. KPSS alan bilgisi sınavı öncesinde, sınav giriş belgesi ÖSYM sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Peki, "KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2024 KPSS alan bilgisi sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
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KPSS alan bilgisi sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen KPSS lisans sınavı (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) geçtiğimiz hafta uygulandı. KPSS Alan Bilgisi Sınavları ise 20-21 Temmuz tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte KPSS sınav giriş belgesi...
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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi ÖSYM'nin sitesi üzerinden erişime sunulacak.
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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15'te (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri),
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45'te (Hukuk, İktisat, Maliye)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te(İşletme, Muhasebe, İstatistik)
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.