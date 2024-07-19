KPSS alan bilgisi sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen KPSS lisans sınavı (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) geçtiğimiz hafta uygulandı. KPSS Alan Bilgisi Sınavları ise 20-21 Temmuz tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte KPSS sınav giriş belgesi...