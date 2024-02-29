2024 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?
Ramazan ayı için bekleyiş sürerken, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'ye bağlayan gece idrak edilen Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gün olarak kabul görmektedir. İşte bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi tarihi ve faziletleri...
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Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. İslam inancına göre, Kur’an’ın Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilmektedir. Peki, "2024 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek, faziletleri nelerdir?" İşte 2024 Kadir Gecesi'nin idarak edileceği tarih...
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2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Mübarek Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.
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KADİR GECESİ NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir.
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KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.