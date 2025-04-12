2024 emeklisi yeniden çalışırsa aylığı düşer mi?

EMEKLİ MAAŞINI KESTİRİP YENİDEN ÇALIŞANIN MAAŞI DÜŞER Mİ?

2025 yılı 10 Ocak itibarıyla, emekli maaşlarında düşüş olacağı gerekçesiyle kamudan emekli oldum. Kadrom kadrolu işçi statüsündeydi ve şu anda 40.000 TL emekli maaşı almaktayım. Emekli olmasaydım maaşımın 28.000 TL'ye düşeceği belirtilmişti.

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Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başladım ve sosyal güvenlik destek primi ödemekteyim. Emekliliğimi dondurup eski işime dönersem, tekrar emekli olduğumda maaşımda 2025 yılında olduğu gibi düşüş yaşanır mı? Düşüş olursa ne kadar olur? Bu konuda yapmam gereken işlemler ve dikkat etmem gereken hususlar hakkında bilgi verebilir misiniz? (Habip Y.)

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SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2025 tarihinden önce vermemiş olsaydınız, şu an 40.000 TL olan emekli aylığınız yaklaşık 30.500 TL’ye düşecekti. Ortaya çıkan bu fark sizin ömür boyu alacağınız emekli aylığınıza yansıyacak. 2025 yılı emeklisine göre yüzde 31 oranında daha fazla aylık alacaksınız. Bu açıdan doğru bir karar vermiş bulunuyorsunuz.

Dilekçeyi 15 Ocak 2025 tarihinden önce vermekle düşüşe karşı emekli aylığınızı korumaya almış oldunuz. Emekli aylığını dondurup eski iş yerinde veya başka bir iş yerinde yeniden çalışmaya başlarsanız, o tarihten sonraki çalışmalarınızın karşılığı tutar, 2024 yılı emeklisi olarak hak kazandığınız tutarın üzerine eklenir. Yeni işinizde çalıştığınız her 360 güne karşılık emekli aylığınız, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen ortalama aylık kazancınızın yüzde 2’si oranında artar. Örneğin brüt 60.000 TL ücretle 720 gün çalışmanız halinde emekli aylığınız 2.400 TL artar. O süreçte emekli aylıklarına yapılan zamlar da dikkate alınarak emekli aylığınız yeniden hesaplanır. REKLAM Sonuç olarak, emekli aylığınızı dondurarak yeni bir işte çalışmaya başladığınız takdirde 2025 yılında ortaya çıkan düşüşten etkilenmezsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, çalışmanız karşılığı emekli aylığında sağlayacağınız artışın emekli aylığını dondurduğunuzda meydana gelecek kayba değip değmediği. EMEKLİ AYLIĞINDAKİ DÜŞÜŞ SONRAKİ YILLARDA DA DEVAM EDECEK Mİ?

Sigortalı çalışmaya 01.10.1998 tarihinde başladım. Doğum tarihim 11.08.1982. Prim günüm 7500. 43 yaşını 11.08.2025 tarihinde dolduracağım ve emeklilik hakkı kazanacağım. 2024 yılında emeklilik hakkı kazanamadım. Emekli maaşım 2025 yılına girince düştü. 2025 yılında emekli olmayıp daha sonra olsam maaşım her sene düşer mi? (Yaşar A.) Emekli aylıklarında 2024 yılından 2025 yılına geçerken yaşanan düşüşün önümüzdeki yıllarda devam edip etmeyeceğini bugünden söylemek mümkün değil. Ancak, hükümetin enflasyon ve büyüme projeksiyonlarına göre, en az beş yıl çalıştıktan sonra 2024 yılındaki emekli aylığı seviyesine tekrar ulaşmak mümkün olacak. Bu durumda, 2025 yılı yerine 2026 yılında emekli olmanız halinde, yaşadığınız kaybın çok az bir kısmını telafi etmiş olursunuz. REKLAM Diğer taraftan şunu da hesaba katmak gerekir. Emekliliği hak ettikten sonra emekli aylığı bağlatmayıp çalışmaya devam etmenin de bir maliyeti vardır. Emekli aylığını bağlatmadığınız için uğrayacağınız kaybı da hesaplamalısınız. Emekli aylığını alarak çalışmaya devam etmeniz daha avantajlı olabilir.

VERGİ İNDİRİMİNDE KULLANILAN ENGELLİ RAPORUNA İTİRAZ EMEKLİLİK HAKKI SAĞLAR MI? Annem için geçen sene engelli raporuyla emeklilik süreçlerini başlattık ve bu süreç çok uzun sürdü. En son heyete şubat ayında girdi ve gerekli sonuçlar geldi. Bir yayınınızda da bahsettiğiniz gibi, engellilik oranı %58 iken %53’e düşürüldü. Sürecin bu kadar uzatılmasından dolayı yeni yasaya denk geldiği için iptal edildiğini düşünüyorum. Çünkü SGK ret yazısı gönderdi. Verilen karara itirazda bulunmamız durumunda süreç tekrar baştan mı başlatılır? (Umut G.) Engellilerin emeklilik koşullarında değişiklik yapan 7538 Sayılı Kanun 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Vergi indirimine ilişkin en az yüzde 40 oranında engelli raporu olan, prim günü ve sigortalılık süresi koşullarını tamamlayarak 15 Ocak 2025 tarihinden önce başvuruda bulunanların işlemleri eski kanuna göre tamamlanacak. Vergi indirimine esas engellilik raporu süreci Maliye Sağlık Kurulu’nun son kararı ile kesinleşir. SGK bu gerekçeyle ret kararı vermiş görünüyor. Verilen karar için SGK’ya itirazda bulunmanızın sonucu değiştireceğini düşünmüyorum. Ancak, emin olmak için isterseniz hukuki yardım alarak idare mahkemesine itirazda bulunabilirsiniz.

REKLAM Annenizin çalışma gücünde en fazla kayba yol açan hastalığının engellilik oranı yüzde 40 ve daha fazla çıkarsa yeni kanuna göre de emekli olabilir. EKSİK PRİM GÜNÜYLE NASIL EMEKLİ OLUNUR? Kademeli emeklilik hakkında bilgi verebilir misiniz? SSK giriş Tarihim 1988 ama 2012 yılına kadar arada boşluklar var. İki çocuk olduğu için. Şu anda aktif prim gün sayım 4230. Nasıl emekli olabilirim? (Kevser A.) Kademeli emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için kullanılıyor. Siz 1988 yılında çalışmaya başladığınız için kademeli emeklilik grubunda yer almıyorsunuz. İki yolla emekli olabilirsiniz. Prim gününüz 3600’den fazla olduğu için bundan sonra hiç çalışmazsanız 58 yaşında emekli olursunuz. İkinci yol ise normal emekliliktir. Bunun için sigortalı çalışmaya 23 Mayıs 1988 tarihinden önce başladıysanız 5225 prim gününü, bu tarihten sonra başladıysanız 5300 prim gününü tamamlayarak emekli olabilirsiniz. Prim gününüzü tamamladığınız takdirde yaşa bakılmaksızın, tamamladığınız tarihte emeklilik hakkı elde edersiniz.

REKLAM 5300 prim gününe tabi olduğunuzu varsayarsak 1070 gün eksiğiniz kalıyor. Çocuklarınız için doğum borçlanması hakkınız varsa bu süreyi borçlandığınızda hemen emekli aylığı bağlatabilirsiniz. Borçlanma hakkınız yoksa söz konusu eksik günleri isteğe bağlı sigorta primi ile de tamamlayabilirsiniz. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili