2024'e ilk merhaba: Yeni Zelanda yeni yıla girdi
Dünyanın dört bir yanında yeni yıl için geri sayım devam ederken 2024 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Ülkedeki coşkulu kutlama ve geri sayım kameralara yansıdı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da yeni yıla merhaba dedi
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Dünya 2024 yıl için geri sayımına devam ediyor. 2024 yılına ilk merhaba diyen ülke Yeni Zelanda oldu.
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Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında Pasifik'teki Kiribati, Samoa Adaları ve Yeni Zelanda yer aldı.
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Yeni Zelanda 2024 yılını, Auckland Harbour Bridge üzerinde ışık gösterisi ve Auckland Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.
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Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda'da, Wellington kentindeki Whairepo Lagünü üzerinde yapılan görkemli havai fişek gösterileri ve müzik dinletileri ile 2024’e merhaba dedi.
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AVUSTRALYA DA YENİ YILA GİRDİ
Güney yarım kürede bulunan Avustralya da, Yeni Zelanda'nın ardından TSİ 16.00'da yeni yıla girdi.
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Sidney'deki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü.
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Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.
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Japonya'nın başkenti Tokyo’da bulunan dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'da toplanan binlerce kişi, 2024 yılına coşkuyla girdi.
Fotoğraf: DHA
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Japonya'nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo'nun turistik semti Shibuya'da toplanan on binlerce kişi, 2024'ye birlikte "merhaba" dedi.
Fotoğraf: DHA
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Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı. Osaka'da ise yüzlerce kişi dakikalarca süren havai fişek gösterisini izledi.
Fotoğraf: AP
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Öte yandan, Kuzey Kore ise resmi anonsla 2024 yılına "merhaba" dedi.
Fotoğraf: AP
*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.