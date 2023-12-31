Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 2024'e ilk merhaba: Yeni Zelanda yeni yıla girdi

        2024'e ilk merhaba: Yeni Zelanda yeni yıla girdi

        Dünyanın dört bir yanında yeni yıl için geri sayım devam ederken 2024 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Ülkedeki coşkulu kutlama ve geri sayım kameralara yansıdı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da yeni yıla merhaba dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya 2024 yıl için geri sayımına devam ediyor. 2024 yılına ilk merhaba diyen ülke Yeni Zelanda oldu.

        • 2

          Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında Pasifik'teki Kiribati, Samoa Adaları ve Yeni Zelanda yer aldı.

        • 3

          Yeni Zelanda 2024 yılını, Auckland Harbour Bridge üzerinde ışık gösterisi ve Auckland Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.

        • 4

          Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda'da, Wellington kentindeki Whairepo Lagünü üzerinde yapılan görkemli havai fişek gösterileri ve müzik dinletileri ile 2024’e merhaba dedi.

        • 5

          AVUSTRALYA DA YENİ YILA GİRDİ

          Güney yarım kürede bulunan Avustralya da, Yeni Zelanda'nın ardından TSİ 16.00'da yeni yıla girdi.

        • 6

          Sidney'deki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü.

        • 7

          Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.

        • 8
        • 9
        • 10

          Japonya'nın başkenti Tokyo’da bulunan dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'da toplanan binlerce kişi, 2024 yılına coşkuyla girdi.

          Fotoğraf: DHA

        • 11

          Japonya'nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo'nun turistik semti Shibuya'da toplanan on binlerce kişi, 2024'ye birlikte "merhaba" dedi.

          Fotoğraf: DHA

        • 12

          Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı. Osaka'da ise yüzlerce kişi dakikalarca süren havai fişek gösterisini izledi.

          Fotoğraf: AP

        • 13

          Öte yandan, Kuzey Kore ise resmi anonsla 2024 yılına "merhaba" dedi.

          Fotoğraf: AP

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Habertürk Anasayfa