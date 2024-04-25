2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabını Tobias Andresen kazandı

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 5. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen kazandı.

Bodrum ile Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik parkurda düzenlenen etaba 160 sporcu katıldı. Parkurun ilk yüzde 40'lık dilimindeki iki adet 3. kategori tırmanış haricinde düz profile sahip etabı, 4 saat 18 dakika 12 saniyede bitiren Andresen birinci oldu.

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Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanı, Bike Aid takımından Vinzent Dorn da tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanındaki liderliklerini sürdürdü.

ANDRESEN: ZAFERİM TESADÜF DEĞİL

TUR’daki ikinci etap zaferini alan Tobias Andresen, yarış sonrası, “Zaferim tesadüf değil” açıklamasında bulundu, “Sezon boyunca çok sıkı çalıştık. Daha önceki etaplardan aldığımız güvenle bugün rahat bir yarış çıkardık. Fakat ben aslında bu güce sahip olduğumuzu ve parçaları yerine oturttuğumuzu düşünüyorum” dedi.

Etap öncesi takım arkadaşı Jakobsen’e çalışma kararı aldıklarını ve finiş için bir pratik yapmak istediklerini ifade eden Danimarkalı bisikletçi, “Son virajda aramızda aldığımız karara göre benim sprinte varmam istendi. Fabio son tırmanışın ardından bacaklarını ağır hissettiğini ve işi bana bıraktığını söyledi. Etap bitişinde Fabio’nun arkamdan ikinci olduğunu görmek de beni şaşırttı. Onun asılmayacağını düşünmüştüm” şeklinde konuştu.