2024 büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2024'te yüzde 3.2 büyüdü. Beklenti yıllık büyümenin yüzde 3.1 gelmesi yönündeydi.

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2024 sonu itibarıyla Türk ekonomisi 1 trilyon 322 milyar 408 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Kişi başı gelir ise 15 bin 463 dolar olarak hesaplandı. Bir önceki yıl kişi başı gelir 13 bin 243 dolar seviyesindeydi.

Yıl Büyüme (%) 2000 7,0 2001 -5,9 2002 6,4 2003 6,0 2004 9,5 2005 9,1 2006 7,0 2007 5,1 2008 0,7 2009 -4,8 2010 8,6 2011 11,0 2012 4,8 2013 8,7 2014 4,9 2015 6,0 2016 3,3 2017 7,5 2018 3,1 2019 0,9 2020 1,7 2021 11,8 2022 5,3 2023 5,1 2024 3,2

SIKI PARA POLİTİKASI YILA DAMGA VURMUŞTU

Böylece Merkez Bankası'nın rekor faiz artırımına giderek sıkı para politikası uygulamasına rağmen Türk ekonomisi geçen yıl büyüme kaydetmiş oldu. Merkez Bankası enflasyonu düşürme hedefiyle Haziran 2023-Mart 2024 arasında toplamda 41.5 puanlık artırımına giderek politika faizini yüzde 50'ye kadar çıkarmıştı. 2024 genelinde sıkı para politikası devam etti. Son olarak ise enflasyondaki düşüşe paralel aralık ve ocak aylarında 250'şer baz puanlık faiz indirimine gidildi.

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Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5.3, ikinci çeyreğinde yüzde 2.4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyüme kaydetmişti.

İNŞAATTA YÜZDE 9.3'LÜK BÜYÜME

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 9.3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 7.7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4.9, tarım yüzde 3.9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 3.4, hizmetler yüzde 3.1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1.8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1.2 ve sanayi yüzde 0.5 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2023'te yüzde 32.5 iken bu oran 2024 yılında yüzde 37.9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47'den yüzde 42.2'ye geriledi.

2024'te büyümeye en yüksek katkı 2.4 puanla hanehalkı tüketimi verdi. Net ihracatın katkısı 1.1 olurken, kamu harcamaları ve yatırımların katkısı 0.3 puan olarak gerçekleşti. 2024 yılının tamamında stoklar ise 1 puanlık negatif etki yarattı.