Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.683,74 %-0,59
        DOLAR 36,5290 %0,25
        EURO 38,0288 %0,20
        GRAM ALTIN 3.362,72 %-0,10
        FAİZ 38,18 %0,29
        GÜMÜŞ GRAM 36,59 %0,02
        BITCOIN 80.142,00 %-4,92
        GBP/TRY 46,0449 %0,10
        EUR/USD 1,0402 %0,04
        BRENT 73,16 %-1,19
        ÇEYREK ALTIN 5.498,05 %-0,10
        Haberler Ekonomi Para 2024 büyüme rakamları açıklandı - Para Haberleri

        2024 büyüme rakamları açıklandı

        Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3.2 büyüdü. Kişi başı gelir 15 bin doları aştı. Böylece Haziran 2023-Mart 2024 arasında toplamda 41.5 puanlık artırımına giden TCMB'nin sıkı para politikasının damga vurduğu bir yılda yüzde 3'ün üzerinde büyüme kaydedilmiş oldu. Ekonomik büyüklük 1.3 trilyon doları aşarken hanehalklarının tüketim harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 3.7 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2024'te yüzde 3.2 büyüdü. Beklenti yıllık büyümenin yüzde 3.1 gelmesi yönündeydi.

        Bakan Şimşek: Dengeli bir büyüme gerçekleşti
        Bakan Şimşek: Dengeli bir büyüme gerçekleşti

        2024 sonu itibarıyla Türk ekonomisi 1 trilyon 322 milyar 408 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Kişi başı gelir ise 15 bin 463 dolar olarak hesaplandı. Bir önceki yıl kişi başı gelir 13 bin 243 dolar seviyesindeydi.

        Yıl Büyüme (%)
        2000 7,0
        2001 -5,9
        2002 6,4
        2003 6,0
        2004 9,5
        2005 9,1
        2006 7,0
        2007 5,1
        2008 0,7
        2009 -4,8
        2010 8,6
        2011 11,0
        2012 4,8
        2013 8,7
        2014 4,9
        2015 6,0
        2016 3,3
        2017 7,5
        2018 3,1
        2019 0,9
        2020 1,7
        2021 11,8
        2022 5,3
        2023 5,1
        2024 3,2

        SIKI PARA POLİTİKASI YILA DAMGA VURMUŞTU

        Böylece Merkez Bankası'nın rekor faiz artırımına giderek sıkı para politikası uygulamasına rağmen Türk ekonomisi geçen yıl büyüme kaydetmiş oldu. Merkez Bankası enflasyonu düşürme hedefiyle Haziran 2023-Mart 2024 arasında toplamda 41.5 puanlık artırımına giderek politika faizini yüzde 50'ye kadar çıkarmıştı. 2024 genelinde sıkı para politikası devam etti. Son olarak ise enflasyondaki düşüşe paralel aralık ve ocak aylarında 250'şer baz puanlık faiz indirimine gidildi.

        REKLAM

        Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5.3, ikinci çeyreğinde yüzde 2.4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyüme kaydetmişti.

        İNŞAATTA YÜZDE 9.3'LÜK BÜYÜME

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 9.3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 7.7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4.9, tarım yüzde 3.9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 3.4, hizmetler yüzde 3.1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1.8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1.2 ve sanayi yüzde 0.5 arttı.

        TÜİK verilerine göre hanehalklarının tüketim harcamaları, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3.7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı yüzde 59.2 oldu.

        MAAŞ ÖDEMELERİNİN PAYI ARTTI

        İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2023'te yüzde 32.5 iken bu oran 2024 yılında yüzde 37.9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47'den yüzde 42.2'ye geriledi.

        2024'te büyümeye en yüksek katkı 2.4 puanla hanehalkı tüketimi verdi. Net ihracatın katkısı 1.1 olurken, kamu harcamaları ve yatırımların katkısı 0.3 puan olarak gerçekleşti. 2024 yılının tamamında stoklar ise 1 puanlık negatif etki yarattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Organları 5 kişiye can olacak
        Organları 5 kişiye can olacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Habertürk Anasayfa