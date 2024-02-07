2024 Antalya Bisiklet Turu'nun basın toplantısı yapıldı

Akra Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve proje direktörü Haluk Özsevim katıldı.

Muhittin Böcek, tura ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ülke ekonomisine katkıda bulunan Antalya'mız, tatil dışında kültür, sanat ve sporla ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam etmekte. Aynı zamanda sporculara ve spor takımlarına önemli avantajlar sağlamakta. Futbol ve golf başta olmak üzere önemli spor branşlarına ev sahipliği yaptık. Artık bisiklet de buna dahil. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet takımları burada kamp yapmakta. Bu ileride daha fazla olacaktır. Bunun için bu organizasyona devam edeceğiz." diye konuştu.

REKLAM

Tour of Antalya'nın imaj ve tanıtım anlamında Antalya'ya önemli katkı sağladığını aktaran Böcek, "Bu yarış, Antalya'nın birlik ve beraberliğinin de kanıtıdır. Tamamen Antalya odaklı bir organizasyondur. Bisiklet dostu bir şehir olarak öne çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

EMİN MÜFTÜOĞLU: DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise bu organizasyonun önemine değinerek şunları kaydetti:

"Bugün çok önemli bir gün. Türkiye Bisiklet Federasyonu, 100. yılını tamamladı. 1989'da ilk başladığım bisiklet turunda neler olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Bugün geldiğimiz nokta çok farklı. 4 tane profesyonel takımımız burada yarışacak. 2010'a kadar profesyonel takımımız yoktu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu yeni yüzyıl hedefi doğrultusunda biz de neler yapacağımızın temelini atıyoruz. Burada çok emek var. Dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. 'World Tour' dediğimiz takımlar artık burada. Çok talep var. Antalyalılar da dünya çapında bir marka çıkartıyor. Bu markayı dünyanın en iyi markalarından biri yapmak için çalışacağız."