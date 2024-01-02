2023'ün en güzel yüzü belli oldu
1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten TC Candler, 2023'ün en güzel yüzlerini paylaştı. Yapılan oylamayla hazırlanan listenin birincisi, Güney Koreli/ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie oldu. '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de var!
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TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en güzel 100 yüzünü açıkladı. Yapılan oylamayla hazırlanan listede birinci Güney Koreli/ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie oldu.
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Öte yandan '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de vardı.
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi.
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Oyuncu Özge Yağız, 2023 yılının en güzel yüzleri listesinde 78. sırada kendine yer buldu.
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Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, 69. sırada yer aldı.
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Hande Erçel ise 2023 yılının listesinde 52. sırada oldu.
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Bir diğer oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ise 42. sırada bulunuyor.
İlk 30'a giren isimler şu şekilde...
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30- Sorn, Taylandlı şarkıcı
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29- Halima Aden, Somali asıllı ABD'li model
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28- Liza Soberano, Filipinli aktris
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27- Jang Wonyoung, Güney Koreli şarkıcı ve model
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26- Emily Mei, Çin asıllı ABD'li aktris ve model
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25- Sydney Sweeney, ABD'li aktris
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24- Yurina Gyoten, Japon şarkıcı, dansçı ve model
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23- Jennie Kim, Güney Koreli şarkıcı, rapçi ve oyuncu
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22- Alba Baptista, Portekizli oyuncu
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21- Ivana Alawi, Filipinli aktris, model ve YouTuber
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20- Chaeryeong, Güney Koreli dansçı
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19- Owada Nana, Japon şarkıcı, dansçı ve model
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18- Nadia Tamara Ferreira, Paraguaylı model
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17- Jeon Somi, Koreli/Kanadalı şarkıcı
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16- Andrea Brillantes, Filipinli aktris ve model
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15- Nana, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
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14- Lisa, Taylandlı rapçi, şarkıcı ve dansçı
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13- Yael Shelbia, İsrailli model ve aktris
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12- Rosé, Koreli-Yeni Zelandalı şarkıcı ve dansçı
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11- Tzuyu, Tayvanlı şarkıcı
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10- Savannah Clarke, Avustralyalı şarkıcı, dansçı, oyuncu, model
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9- Jisoo, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
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8- Andrea Botez, Kanadalı-Amerikalı satranç oyuncusu ve internet ünlüsü
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7- Eleen Suliman, Suudi Arabistanlı sunucu ve model
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6- Sitala, Taylandlı şarkıcı
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5- Jasmine Tookes, ABD'li model
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4- Gal Gadot, İsrailli oyuncu
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3- Minatozaki Sana, Japon şarkıcı
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2- Dasha Taran, Rus internet ünlüsü
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1- Nancy Jewel McDonie, Koreli/Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu
*Haberin görselleri kişilerin Instagram hesaplarından ve AP'den servis edilmiştir.
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