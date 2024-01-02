Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 2023'ün en güzel yüzü belli oldu

        2023'ün en güzel yüzü belli oldu

        1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten TC Candler, 2023'ün en güzel yüzlerini paylaştı. Yapılan oylamayla hazırlanan listenin birincisi, Güney Koreli/ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie oldu. '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de var!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en güzel 100 yüzünü açıkladı. Yapılan oylamayla hazırlanan listede birinci Güney Koreli/ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie oldu.

        • 2

          Öte yandan '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de vardı.

          Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi.

        • 3

          Oyuncu Özge Yağız, 2023 yılının en güzel yüzleri listesinde 78. sırada kendine yer buldu.

        • 4

          Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, 69. sırada yer aldı.

        • 5

          Hande Erçel ise 2023 yılının listesinde 52. sırada oldu.

        • 6

          Bir diğer oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ise 42. sırada bulunuyor.

          İlk 30'a giren isimler şu şekilde...

        • 7

          30- Sorn, Taylandlı şarkıcı

        • 8

          29- Halima Aden, Somali asıllı ABD'li model

        • 9

          28- Liza Soberano, Filipinli aktris

        • 10

          27- Jang Wonyoung, Güney Koreli şarkıcı ve model

        • 11

          26- Emily Mei, Çin asıllı ABD'li aktris ve model

        • 12

          25- Sydney Sweeney, ABD'li aktris

        • 13

          24- Yurina Gyoten, Japon şarkıcı, dansçı ve model

        • 14

          23- Jennie Kim, Güney Koreli şarkıcı, rapçi ve oyuncu

        • 15

          22- Alba Baptista, Portekizli oyuncu

        • 16

          21- Ivana Alawi, Filipinli aktris, model ve YouTuber

        • 17

          20- Chaeryeong, Güney Koreli dansçı

        • 18

          19- Owada Nana, Japon şarkıcı, dansçı ve model

        • 19

          18- Nadia Tamara Ferreira, Paraguaylı model

        • 20

          17- Jeon Somi, Koreli/Kanadalı şarkıcı

        • 21

          16- Andrea Brillantes, Filipinli aktris ve model

        • 22

          15- Nana, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

        • 23

          14- Lisa, Taylandlı rapçi, şarkıcı ve dansçı

        • 24

          13- Yael Shelbia, İsrailli model ve aktris

        • 25

          12- Rosé, Koreli-Yeni Zelandalı şarkıcı ve dansçı

        • 26

          11- Tzuyu, Tayvanlı şarkıcı

        • 27

          10- Savannah Clarke, Avustralyalı şarkıcı, dansçı, oyuncu, model

        • 28

          9- Jisoo, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

        • 29

          8- Andrea Botez, Kanadalı-Amerikalı satranç oyuncusu ve internet ünlüsü

        • 30

          7- Eleen Suliman, Suudi Arabistanlı sunucu ve model

        • 31

          6- Sitala, Taylandlı şarkıcı

        • 32

          5- Jasmine Tookes, ABD'li model

        • 33

          4- Gal Gadot, İsrailli oyuncu

        • 34

          3- Minatozaki Sana, Japon şarkıcı

        • 35

          2- Dasha Taran, Rus internet ünlüsü

        • 36

          1- Nancy Jewel McDonie, Koreli/Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu

          *Haberin görselleri kişilerin Instagram hesaplarından ve AP'den servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Epstein ile bağlantılı 200 isim açıklanacak
        Epstein ile bağlantılı 200 isim açıklanacak
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        MİT'ten PKK'ya Süleymaniye'de operasyon!
        MİT'ten PKK'ya Süleymaniye'de operasyon!
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Alev alev yandı!
        Alev alev yandı!
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa