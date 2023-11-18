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        Haberler Sağlık 2023-TUS 2. döneminde eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanlarına yerleşme yüzde 85 oldu

        2023-TUS 2. döneminde eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanlarına yerleşme yüzde 85 oldu

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023-TUS 2. döneminde eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanına yüzde 85, üniversite kontenjanına yüzde 80 oranında yerleşmenin olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:01
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        TUS'ta yerleşme yüzde 85 oldu
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        Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Eylül'de düzenlenen 2023-TUS 2. dönem yerleştirme sınavının sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebileceğini hatırlattı.

        Bakan Koca, şunları kaydetti: "2023-TUS 2. döneminde eğitim ve araştırma hastanesi kontenjanına yüzde 85, üniversite kontenjanına yüzde 80 oranında yerleşme oldu. Tüm kontenjanlara yerleşme oranı yüzde 82'dir. Eğitim ve araştırma hastanelerinde 40 uzmanlık alanının 32'sinde yüzde 90 ve üzeri yerleşme gerçekleşti. Tercihte bulunup yerleşemeyen adaylar kısa süre içerisinde açılacak olan ek yerleştirmeye başvurabilecekler."

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