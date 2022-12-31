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2023'te burçları neler bekliyor, en şanslı burç hangisi? Yeni yıl burç yorumları

2023'te burçları neler bekliyor? İşte yeni yılın burçlara mesajı

Acısıyla tatlısıyla bir seneyi daha geride bıraktık. Şimdi gözler yeni yılın bize getireceği yeni gelişmelerde. Gökyüzü, yeni yılda burçların yaşayacağı tüm gelişmeleri bizlere fısıldıyor. İşte, 2023'te bizi bekleyen gelişmeler...

Giriş: 31.12.2022 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • KOÇ (21 MART - 20 NİSAN)

    Artık yeni bir yılda olduğumuza göre, geçmişi geride bırakmalı ve önünüze bakmalısınız. Fırsat ararken, sınırlar dışında da düşünmeyi deneyin. Hayat size yılın ikinci çeyreğine doğru yeni olanaklar sunacak. Yeni ticari girişimlerin 2023'te başarılı olma şansı yüksek aynı şekilde spekülasyon yatırımlar da kârlı getiriler sağlayacak.

    Yılın ilk birkaç ayında hassasiyet, romantik düşünce ve sosyal bağlantıların genişlemesi konusunda artan bir farkındalığınız olabilir. Bazı aile üyeleriyle uğraşırken sabrınız azalsa bile yine de esnek olmanız gerekecek. Bu yıl işleri düzeltmek kolay olmayabilir ve bazı stratejik ayarlamalar gerektirebilir. Yılın yarısından sonra sağlığınıza ekstra dikkat göstermelisiniz.

  • BOĞA (21 NİSAN - 20 MAYIS)

    Yeni yılda her ne kadar engellerle karşılaşacak olsanız da hayat size ödüller de sunacak. 2023'te hiçbir şeye acele etmemeli, riskli hiçbir şeye yatırım yapmamalı veya savurganlık yapmamalısınız. Sorunlarınızdan kaçmaya çalışmak yerine aile üyelerinizle bağlarınızı güçlendirmeye çalışmalısınız.Yeni bir uzmanlık alanı öğrenmeniz, iş hayatınızda yeni kapılar açabilir. 

    Bazı Boğalar kendi işini kurmak isteyebilir. Bir fiziksel aktivite ve beslenme rutinine bağlı kalarak, fitness hedeflerinize yaklaşabilirsiniz. Yılın başında romantik ilişkilerinizde sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ancak çok yakında işler heyecanlı bir hal alacaktır. Yurt dışı eğitim fırsatları yakalayabilirsiniz. Bir kontrant, sözleşme imzalarken ayrıntılarını dikkatlice okuyarak olası anlaşma tuzaklarına karşı dikkatli olun.

  • İKİZLER (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)

    İkizler için güzel bir yıl geliyor. İşinizle ilgili daha fazla sorun yaşamayacaksınız ve şans size gülecek. Bazılarınız ek sorumluluklar alabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sağlık sorunları yaşayan kimi İkizler, yılın yarısına doğru önemli ölçüde iyileşme yaşayabilir.

    Miras anlaşmazlıklarını içeren yasal sorunlar dostane çözümlere ulaşabilir. Bu sene sık sık iş için yurt dışına çıkabilirsiniz. Öğrenci İkizleri ise başarılı bir akademik yıl bekliyor. Yılın son üç ayı; nakit biriktirmek için kazançlar, beklenmedik olanaklar ve harika fırsatlara işaret ediyor.

  • YENGEÇ (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

    2023 sizin için harika bir yıl olacak. Bir terfi veya maaş artışı gündeme gelebilir. Yılın son çeyreğinde hızla artan bir başarı ve maddi bolluk hayatınıza doğru çekilebilir. Sevdiklerinizle olan ilişkilerde dalgalanmalar olabilir. Bu yıl evdeki huzuru korumak için bazı tavizler vermeniz gerekecek.

    Bazılarınız ortak arkadaşlardan romantik teklifler alabilir. Yıl sona ererken sağlığınıza özellikle dikkat edin. Bazı Yengeçler turizm endüstrisinde başarılı bir yıl geçirecek. Ayrıca akademik başarılar için ideal bir yıl; başvurduğunuz bir okula kabul alma şansınız oldukça yüksek. Mülk satın almak için de güzel bir yıl ancak aceleci seçimler yapmamalısınız.

  • ASLAN (23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

    Aslanlar için yeni yıl birçok fırsat sunabilir ancak gelen fırsatlar karşısında soğukkanlılığınızı korumanız gerekiyor. Bu sene kariyerinizdeki ilerleme ne kadar sıkı çalıştığınıza göre değişecek. Mümkün olduğu kadar çok kişisel ve profesyonel bağlantı kurun. Patronlarınızla olan ilişkilerinize dikkat edin.

    Para motivasyonunuz devam edecek ve kazancınızı en üst düzeye çıkarmak isteyeceksiniz. Ortak girişimler ve diğer doğrudan olmayan yatırımların yılın ilk yarısında başarılı olması muhtemeldir. İlk üç aydan sonra sevdiklerinizle barışçıl ve dostane ilişkiler kuracaksınız. Bir çift olarak farklılıklarınızı çözdüğünüzde aşk hayatınız daha iyiye gidecek. Bazı Aslanlar için düğün çanları çalabilir. Gayrimenkul işlemlerinde anlaşmaları kapatmak için diplomatik becerilerinizi ve cesaretinizi kullanmanız gerekecek. Öğrencilerin arzu ettikleri bilgi veya becerileri aramak için uzak yerlere seyahat etmeleri gerekebilir.

  • BAŞAK (24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

    2023'te başarı sizin olacak, gülümseyin! Yılın ilk yarısında yepyeni başlangıçların yolunu açan yeni fırsatlar ön plana çıkabilir. Titiz finansal planlama sayesinde, bu yıl parasal olarak çok verimli geçecek. Kariyer ve hedefler hakkında akıllı kararlar verirseniz, profesyonel hayatınızda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. 

    Günümüzün iş piyasasında rekabet edebilmek için kendinizi geliştirmeniz gerekebilir. Bu sene huzurlu bir ev hayatı sizi bekliyor ayrıca yılın çeyreğine doğru romantik gelişmeler yaşanabilir. Miras konuları gündeme gelebilir ayrıca mülkiyetle ilgili olabilecek anlaşmazlıklarda gerilimi tırmandırmamak gerekir. Yurt dışı fırsatları açısından önemli gelişmeler yaşanabilir. 

  • TERAZİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

    2023, Teraziler için elverişli bir zamanı beraberinde getirebilir. İkinci çeyrekte hedeflerinize ulaşma şansınız yüksek. Maddi refaha ek olarak, profesyonel gelişim için de fırsatlar yakalayacaksınız. Emeklilik için bir para biriktirme çabalarınız cömertçe karşılığını verebilir.

    Başkalarının görüşlerine odaklanmadan önce kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermeyi öğrenin. Aile hayatı, inişli çıkışlı zamanlardan geçebilir. Romantik Teraziler ilişkilerinde bazı sorunlar yaşayabilir. Kronik sağlık problemleri olanların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Bu yıl, Teraziler, bolca tatil yapacak. Akademik başarılar için bolca potansiyelin olduğu 2023'te bazı Terazilere beklenmedik miraslar kalacak.

  • AKREP (24 EKİM - 22 KASIM)

    2023'te mantranız "değişim" olacak. Mali durumunuz muhtemelen yeni bir zirveye ulaşacak. İş sahibi olanlar, büyüme için benzeri görülmemiş olanaklara sahip olacaklar. Bu yıl kariyerinizde bazı önemli adımlar atabilirsiniz. Özellikle yılın son çeyreği sizin için oldukça başarılı geçecek.

    Huzurlu bir ev hayatının yanı sıra ev ilişkilerinde yılın yarısı ve sonunda zorluklar yaşanabilir. Ayrıca Akrepler beklenmedik şekillerde aşkı bulabilirler. Öğrenci Akrepler, rekabetin yüksek olduğu sınavlarda başarılı sonuçlar alacak.

  • YAY (23 KASIM - 21 ARALIK)

    Bu yıl yeni zirvelere ulaşmanız için şanslı olacağınız bir yıl. Yoğun bir iş temposu sayesinde, tüm yıl boyunca meşgul olabilirsiniz. İş arkadaşlarınız size destek olacak. Seçtiğiniz meslekte büyük başarılar elde edebilirsiniz. İlişkileriniz açısından da güzel bir dönem sizi bekliyor. Aile ve akrabalar tarafından bolca destekleneceksiniz.

    Ayrıca bu sene ev hayatınıza daha odaklı olacaksınız. Evli Yaylar, eşine daha yakın olabilir. Ayrıca Yayların geçireceği en sağlıklı senelerden biri olacak 2023. Bununla beraber tartışmalı miras durumları olabilir. Ayrıca öğrencilerin, istediği okula girebilmesi için biraz çabalamaları gerekecek.

  • OĞLAK (22 ARALIK - 21 OCAK)

    2023'ü gülümseyerek karşılayın çünkü bu sene kazancınızda bir artış yaşayacaksınız. Girişimci Oğlaklar kazançlı bir anlaşma yapma şansı yakayabilir. Yıl başlarken kariyer hayatınızda başarılar elde edebilir, ek sorumluluklar alarak kendinizi gösterebilirsiniz.

    Mutluluk ve huzur evinize ve ilişkilerinize nüfuz edecek. Bir aile kurmak için iyi bir yıl! İlişkinizdeki sıcaklık ve yakınlık muhtemelen ikinci ve üçüncü çeyreklerde artarak size büyük bir neşe ve istikrar getirecek. Sınırsız iyimserliğiniz, her türlü zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olacak. Yılın son çeyreğinde gayrimenkul satın almak ve yatırım yapmak Oğlaklara iyi sonuçlar getirecektir. Öğrenci Oğlakların daha iyi bir akademik hayat için hocalarını dinlemeleri gerekiyor. 

  • KOVA (22 OCAK - 19 ŞUBAT)

    2023, Kovaların enerjik hissettiği bir sene olacak. Güvenli bir finansal durum için çabalamanız gerekecek. Ticarette hiçbir şey için acele etmeyin, bunu yapmak size paraya mal olabilir. Zor bir başlangıcın ardından, yılın kalanı iyi geçecek. İş hayatınızdaki başarılarınızdan dolayı zam veya terfi alabilirsiniz. 

    Sağlığınızı korumak en önemli önceliklerinizden biri olmalıdır. Kendinizi fiziksel sınırlarınızın çok ötesine zorlarsanız, enerji düzeyiniz düşebilir. İş yükümlülükleri, aileniz ve arkadaşlarınızla yeterince zaman geçirmenizi engelleyebilir. Sevgilinize ve ilişkinize olan güveniniz ilişkinizi güçlendirebilir. 2023'ün ilk yarısında eski evinizi satışa çıkarmak, verebileceğiniz en doğru karar olacaktır. Öğrencilerin akademik performansı, dikkatlerinin tamamını ona vermedikleri takdirde düşüşe geçecek. 

  • BALIK (20 ŞUBAT - 20 MART)

    Hayatınızın her alanında başarılı olmanıza yardımcı olacak yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Kendiniz hakkında daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz ve bu da daha hızlı, daha iyi kararlar almanızı sağlayabilir. İlk çeyrekte iş insanları çabaları sonucunda başarı yakalayabilirler. Yol boyunca, finansal sorumluluk konusunda rol model ve akıl hocası olabilecek bazı insanlarla tanışacaksınız.

    2023'te kariyeriniz için tereddüte düşmeyeceğiniz seçimler yapmalısınız. Yılın ikinci yarısı ilerledikçe daha iyi iş fırsatları bulabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa evlenmeye cesaret edeceğiniz sene bu sene olabilir. Ayrıca çocuklarınız varsa yılın yarısından sonra onlarla iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Akademik olarak başarılı bir yıl sizi bekliyor. Yıl sonuna doğru gayrimenkul yatırımı yapmak mantıklı olabilir ama çok iyi düşünmeniz gerekecek.

    Kaynak: Hindustan Times

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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