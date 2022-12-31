2023'te burçları neler bekliyor? İşte yeni yılın burçlara mesajı

KOVA (22 OCAK - 19 ŞUBAT)
2023, Kovaların enerjik hissettiği bir sene olacak. Güvenli bir finansal durum için çabalamanız gerekecek. Ticarette hiçbir şey için acele etmeyin, bunu yapmak size paraya mal olabilir. Zor bir başlangıcın ardından, yılın kalanı iyi geçecek. İş hayatınızdaki başarılarınızdan dolayı zam veya terfi alabilirsiniz.
Sağlığınızı korumak en önemli önceliklerinizden biri olmalıdır. Kendinizi fiziksel sınırlarınızın çok ötesine zorlarsanız, enerji düzeyiniz düşebilir. İş yükümlülükleri, aileniz ve arkadaşlarınızla yeterince zaman geçirmenizi engelleyebilir. Sevgilinize ve ilişkinize olan güveniniz ilişkinizi güçlendirebilir. 2023'ün ilk yarısında eski evinizi satışa çıkarmak, verebileceğiniz en doğru karar olacaktır. Öğrencilerin akademik performansı, dikkatlerinin tamamını ona vermedikleri takdirde düşüşe geçecek.