Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Diğer 2023 Mustafa V. Koç ödülünün sahibi Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu - Diğer Haberleri

        2023 Mustafa V. Koç ödülünün sahibi Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu

        Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nü milli boksörlerimiz Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 21:35 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        2023 Mustafa V. Koç ödülü Altın Boksörlerin!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanan, sporu toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl yedinci kez sahibini buldu.

        2023 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden iki kadın milli boksörün oldu. Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün bu yılki sahipleri Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu.

        2022 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, "Adım Adım"ın
        2022 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, "Adım Adım"ın Haberi Görüntüle

        Milli boksör Busenaz Sürmeneli yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya elde ederek önemli bir başarıya ulaşmıştı.

        Türkiye, böylece boksta olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli ile kazanmıştı.

        Buse Naz Çakıroğlu ise Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalyayı boynuna takmıştı.

        2021 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2021 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu Haberi Görüntüle
        2020 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2020 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu Haberi Görüntüle
        Mustafa V. Koç Spor Ödülü, İlke'nin'
        Mustafa V. Koç Spor Ödülü, İlke'nin' Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Beşiktaş'ta gözler Serdal Adalı'da...
        Beşiktaş'ta gözler Serdal Adalı'da...
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Habertürk Anasayfa