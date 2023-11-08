2023 Mustafa V. Koç ödülünün sahibi Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu - Diğer Haberleri

2023 Mustafa V. Koç ödülünün sahibi Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu - Diğer Haberleri

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Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanan, sporu toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl yedinci kez sahibini buldu.

2023 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden iki kadın milli boksörün oldu. Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün bu yılki sahipleri Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu.

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya elde ederek önemli bir başarıya ulaşmıştı.

Türkiye, böylece boksta olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli ile kazanmıştı.

Buse Naz Çakıroğlu ise Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalyayı boynuna takmıştı.

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