2020 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

Koç Holding tarafından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle, “Olimpik Değerlere Katkı” temasıyla oluşturulan ve 2017 yılında ilk kez hayata geçen Mustafa V. Koç 2020 Ödülü sahibini buldu. 2020 Mustafa V. Koç Ödülü'nü 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya alarak bu alanda dünya şampiyonu olan ilk milli sporcumuz İbrahim Çolak kazandı Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene online olarak gerçekleşen ödül töreni, Koç Holding YouTube kanalından yayınlanıyor.

IOC BAŞKANI BACH'TAN KOÇ HOLDİNG'E VE TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ'NE TEŞEKKÜR

Ödül törenine Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da katıldı. Bach konuşmasında "Küresel salgın nedeniyle hepimiz büyük bir belirsizlik yaşıyoruz. Bu zor zamanlarda ortak değerlerimiz olan olimpik değerlere, mükemmelliğe saygıya, dostluğa ve dayanışmaya fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle Koç Holding'e ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne bu ödül sayesinde dikkatleri sporun gücüne yönelttikleri için teşekkür ediyorum. Bu ödül Mustafa Koç'un vizyonunu ve spora olan tutkusunu en güzel şekilde yad etmektedir. Bu ödüle aday olan tüm sporcuları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün ilk sahipleri, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile parali̇mpi̇k oyunlar ve dünya şampiyonu milli okçu Gizem Girişmen olmuştu. Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün 2018'deki sahibi dünya şampiyonu ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar olurken 2019'da bu ödüle “Modern Pentatlon” sporunda ülkemizi Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden ilk Olimpik Milli Pentatlon İlke Özyüksel layık görülmüştü.

ÖDÜL HAKKINDA

Mustafa V. Koç Spor Ödülü; Mustafa V. Koç’un ülkemizde birçok dalda gerek yönetici, gerek sporcu, gerekse destekçisi olarak, yıllarca kanaat önderliği yaptığı spor dünyasında; O’nun vizyonunu sürdürülebilir kılmak, ülkemizin spor alanında gelişimine katkıda bulunan örnek ve öncü insanları ve kurumları teşvik etmek ve topluma örnek teşkil edecek kişileri ve/veya olayları gündeme taşıyarak ilham vermek amacıyla ihdas edilmiştir.

Ödül, yaşayan özel ve tüzel kişilere verilebilir. Aday gösterilme aşamasından ödül kazanım aşamasına kadar yaşamını kaybedenler ödüle hak kazanır ve ödül yasal mirasçılarına teslim edilir. Seçici Kurul’un gösterdiği adaylar dışında, doğrudan veya bir başka kişi veya kurum aracılığıyla aday gösterilemez. Ödüle layık kimse bulunamaması halinde durumun açıklanarak o yıl ödül verilmeme hakkı mahfuzdur. Jürinin oy birliği ile karar alarak bir ödülü birden çok adaya paylaştırması hakkı mahfuzdur.

Ülkemiz sporunun gelişimine katkıda bulunan, dostluk, mükemmellik ve saygı değerlerini sahiplenen, örnek ve öncü kişi ve kurumları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile ödüllendirmek hedeflenmiştir.