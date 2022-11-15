Müslümanlar için önemli dini günler arasında yer alan ve her sene dört gün kutlanan Kurban Bayramı için hazırlıklar haftalar öncesinden başlıyor. Bütçesine göre kurbanlık seçen vatandaşlar, en iyi kurbanı bulmak için kurban pazarlarını geziyor. Peki, 2023 yılında Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte, 2023 Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi...