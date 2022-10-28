2023 yılında Kurban Bayramının hangi ayda olduğu ve Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğine ilişkin araştırmalar sürerken Diyanet ile 2023 Kurban Bayramı tarihlerini haberimizde derledik. İşte Kurban Bayramı tarihleri ile ilgili merak edilenler...