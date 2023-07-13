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        2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 15:29
        2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavının giriş belgeleri erişime açıldı
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        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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