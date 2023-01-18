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2023 EYT maaş hesaplama tablosu: EYT maaş hesaplama nasıl yapılır, EYT ile emekli maaşı ne kadar olacak?

2023 EYT maaş hesaplama tablosu: EYT maaş hesaplama nasıl yapılır?

EYT düzenlemesinin detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde emekli olmaya hak kazananlar, EYT kapsamında maaş hesaplaması yapmaya başladı. Eylül 1999 sigorta girişli 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacak düzenlemede, 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK emekli maaş hesaplama tablosuna ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 2023 EYT maaş hesaplama ekranı...

Giriş: 18.01.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detaylar belli oldu. EYT kapsamında, emekli olma şartlarını taşıyan hak sahipleri, EYT düzenlemesine ilişkin maaş hesabı yapmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur'lular, 'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, "EYT maaş hesaplama nasıl yapılır, EYT ile emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte EYT düzenlemesinde son durum...

  • EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 

  • Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

  • SSK'LI MAAŞLARINDA 5 BİN VE 7 BİN 200 PRİM GÜNÜ DETAYI

    Ancak EYT ile yaş şartı kalkar zorunlu prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesindeki gibi 5 bin güne getirilirse emekli maaşları aynı prim miktarında SSK'lılarda en yüksek 7 bin 200 Bağ-Kur'lularda ise 9 bin gün olduğu için bu prim gün sayısını tamamlamayanların maaşları aynı miktarda prim ödeyen ancak 7 bin 200 ve 9 bin gün prim ödeme şartını yerine getirenlerden daha düşük olacak. 

  • Bu bilgilerle birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendiği için EYT çıktığında asgari ücretten prim yatıran bir EYT'li ile 7 bin 200 günü tamamlamış asgari ücretli EYT'linin maaşı aynı olacak. 

  • EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

    Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

  • NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

    4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Emekli maaşı hesaplamak için tıklayınız;

    4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

    T.C Kimlik numaranızı,

    SSK Sicil Numaranızı,

    Baba adı,

    Nüfus il,

    Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

    ‘Sorgula’ butonuna basın

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

     

  • 4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    TC Kimlik numaranızı,

    Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Doğum tarihi,

    Cinsiyet,

    4A çalışma süresi

    Başlangıç ve bitiş tarihi,

    Hizmet türünü seçin.

    Altta bulunan hesapla butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    Ne Zaman Emekli Olurum?

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

     

    SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

  • NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

    Cinsiyetiniz,

    Doğum tarihiniz,

    Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

    Hizmete başlama tarihi,

    SSK prim ödeme gün sayınız,     

    Diğer sandıklara ait gün sayınız,

    Askerlik/Sanatçı gün sayınız,      

    Fiili gün sayınız,

    Yurtdışı gün sayınız,       

    3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

    Gerekli bilgileri girdikten sonra ‘Gönder’ butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

    EMEKLİ MAAŞININ NE KADAR OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?

    SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşının ne kadar olduğunu, hizmet dökümü sorgulamalarını ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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