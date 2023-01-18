NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Cinsiyetiniz,
Doğum tarihiniz,
Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,
Hizmete başlama tarihi,
SSK prim ödeme gün sayınız,
Diğer sandıklara ait gün sayınız,
Askerlik/Sanatçı gün sayınız,
Fiili gün sayınız,
Yurtdışı gün sayınız,
3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.
Gerekli bilgileri girdikten sonra ‘Gönder’ butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
EMEKLİ MAAŞININ NE KADAR OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?
SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşının ne kadar olduğunu, hizmet dökümü sorgulamalarını ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler.