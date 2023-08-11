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        Haberler Gündem 2023 bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? MEB İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL oldu?

        2023 bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk parası ne kadar oldu?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 29 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözünü bursluluk sınavının yapılacağı tarihe çevirdi. Peki, "bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? Bursluluk parası ne kadar oldu?" İşte 2023 bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 12:20
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        • 1

          Bursluluk sınavı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İOKBS başvurularının tamamlanmasının ardından bursluluk sınavı için geri sayıma geçildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri çalışmalarına hız verirken, bursluluk sınavı tarihini araştırmaya başladı. Peki, "2023 bursluluk sınavı (İOKBS) sınavı ne zaman? Bursluluk parası ne kadar oldu?" İşte 2023 bursluluk sınavı hakkında tüm detaylar...

        • 2

          İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

        • 3

          BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        • 4

          BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

        • 5

          2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

          2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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