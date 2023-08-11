Bursluluk sınavı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İOKBS başvurularının tamamlanmasının ardından bursluluk sınavı için geri sayıma geçildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri çalışmalarına hız verirken, bursluluk sınavı tarihini araştırmaya başladı. Peki, "2023 bursluluk sınavı (İOKBS) sınavı ne zaman? Bursluluk parası ne kadar oldu?" İşte 2023 bursluluk sınavı hakkında tüm detaylar...