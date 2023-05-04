Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik
olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran
öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap
numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa
sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti
makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk
Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar
Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek
ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi
Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat
edeceklerdir.)