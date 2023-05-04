AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 2. dönemin sona ermesinin ardından AÖL 3. dönem kayıt yenileme sürecine geçilirken, kayıt yenileme sınav ücretleri de netlik kazandı. AÖL'de ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler sınav ücretini ödedikten sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt için evrakları teslim ederek ön kayıtlarını yaptırabilecek. Peki, "2023 AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar?" İşte detaylar...