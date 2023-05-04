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2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından, gözler AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL yeni kayıt kılavuzunun yayınlanmasının ardından, AÖL 3. dönem kayıt yenileme, kayıt ücreti ve sınav tarihleri de netlik kazanmış oldu. İşte 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri...

Giriş: 04.05.2023 - 01:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 2. dönemin sona ermesinin ardından AÖL 3. dönem kayıt yenileme sürecine geçilirken, kayıt yenileme sınav ücretleri de netlik kazandı. AÖL'de ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler sınav ücretini ödedikten sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt için evrakları teslim ederek ön kayıtlarını yaptırabilecek. Peki, "2023 AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar?" İşte detaylar...

  • AÇIK LİSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-3 Dönemi ilk kayıt işlemleri 11 Nisan 2023 günü başlayıp 23 Haziran 2023 günü mesai bitiminde sona erecektir.

    Kayıt yenileme işlemler ise 16 Mayıs’ta başlayacak, 23 Haziran 23.59'a kadar devam edecek.

     

  • AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    2022-23 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönemi için ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacaktır. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

     

  • Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

  • AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

    Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül

    2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav katılım

    ücretini” ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL

    ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

    50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara

    yatırılacak.

     

  • Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik

    olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran

    öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap

    numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa

    sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti

    makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

    Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk

    Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar

    Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek

    Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek

    ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi

    Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat

    edeceklerdir.)

     

  • Kayıt Yenileme Sınav Bedelini Nasıl Yatırılacak?

    Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın

    adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

    1- Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır.

    ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak

    yatırıldığına dikkat ediniz.

    2- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav

    ücretini yatırabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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