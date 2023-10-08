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        Haberler Gündem 2023-2024 AÖL ders seçimi ne zaman? Açık lise ders seçimi nasıl, nereden yapılır?

        2023-2024 AÖL ders seçimi ne zaman? Açık lise ders seçimi nasıl yapılır?

        Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri ders seçim işlemlerini belirtilen tarihler arasında; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sitesi üzerinden yapabilecek. İşte 2023-2024 AÖL ders seçimi ve ilk kayıt tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 01:25 Güncelleme: 08.10.2023 - 01:25
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. AÖL 1. dönem sınavları öncesinde ders seçimi ve kayıt işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri gözünü Aralık ayında yüz yüze yapılacak olan sınav tarihlerine çevirecek. Peki, "2023-2024 AÖL ders seçimi ne zaman? Açık lise ders seçimi nasıl, nereden yapılır?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

          Açık lise İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.

          Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak.

        • 4

          Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

        • 5

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

          Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

          Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

          Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

          Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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