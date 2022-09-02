YKS boş kontenjan sorgulama!

2022 YKS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI: YKS Boş Kontenjanlara Nasıl Yerleşilir? Lisans ve Önlisans Taban Puanları Belli Oldu mu?

2022 YKS TYT AYT boş kontenjanlar, üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin gündeminde. 26 Ağustos’ta sonlanan YKS kayıtlarının ardından üniversitelerin hiçbir bölümüne yerleşemeyen ve hiç tercih yapmamış olan adaylar için ek tercih dönemi başlayacak. Ek tercih döneminde üniversitelerin boş kalan kontenjanları ve taban puanları büyük önem teşkil ediyor. Açıkta kalan kontenjanlara yerleşecek olan adaylar ise ek tercih sürecinin başlayacağı tarih ve sıralamalar kritik bir öneme sahip. Peki YKS boş kontenjanlara nasıl yerleşilir? Lisans ve Önlisans taban puanları belli oldu mu? Ek tercihte boş kalan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri hangileri? İşte YKS boş kontenjanlar ve taban puanları listesi… YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI? 2022 YKS sınavına giren binlerce öğrenci için üniversite yolculuğu başladı. 15 Ağustos’ta açıklanan YKS tercih sonuçları için kayıt süreci ise 26 Ağustos’ta tamamlandı. İlk tercih sonrasında hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlayacak. Ek tercih hakkına sahip olacak adaylar ÖSYM tarafından yapılacak YKS 2. Ek tercih sürecine ilişkin kılavuzun erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. YKS 2. Ek tercih kılavuzunun da erişime açılması bekleniyor. Ek tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversite boş kontenjanları, taban puanları görüntüleyebilecek. ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuzda lisans ve önlisans programlarının listesi yer alacak. KONTENJANLARIN YÜZDE 99'U DOLDU Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, "YÖK’te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının % 99’u doldu." İfadelerini kullandı. ÜNİVERSİTELERDE BOŞ KALAN KONTENJAN SAYISI NEDİR? Bu yıl toplam üniversite kontenjanlarının 1 milyon 22 bin 45 olarak açıklandı. Yerleşen kişi sayısı 850 bin. Yerleşen kişilerin dışında boş kalan bölüm hesaplamasına göre toplamda 172 bin 45 kontenjanın hala açık olduğu öngörülüyor. Boş kontenjan hakkında henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştüğü belirtildi. Bu sene uygulamaya giren baraj sisteminin kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişiklikler, üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdi. ÜNİVERSİTELERE KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ? 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti.

HANGİ BÖLÜMLERDE BOŞ KONTENJANLAR KALDI? Üniversitelerde boş kalan kontenjanlarda hangi bölümlerin açıkta kaldığı ise adaylar için oldukça önemli. Boş kalan kontenjanlarda istedikleri yere yerleşebilmek için hangi bölümün açıkta kaldığı önemli. Üniversitelerin boş kalan bölümleri ise şu şekilde; Üniversitelerin en fazla boş kalan bölümü mühendislik fakülteleri oldu. Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinde 300 bin sıralama barajı bulunuyor.

Yapılan analizlere göre 6 bin 441 İnşaat mühendisi kadrosunun yüzde 65.6'sı doldu.

En fazla boş kontenjan Harita Mühendisliği bölümünde görüldü.

616 kontenjanı olan Harita mühendisliğinin yüzde 42.5'i doldu, yüzde 57.5'lik kontenjan ise boşta kaldı.

Tüm mühendislik bölümlerine bakıldığında 3 bin civarında boş kontenjan bulunmakta.

Mimarlık Fakültelerinde ise kontenjanın yüzde 75'inin dolduğu ve yüzde 25'lik kısmın boş kaldığı görüldü.

Yazılım Mühendisliğinde devlet üniversitelerinde tüm kontenjanlar doldu. Özel üniversitelerde ise 16 kontenjan kaldı. KKTC'de ise 128 kontenjan kaldı.

Bilgisayar mühendisliğinde ise devlette 19, özel üniversitelerde 5 kontenjan boş kaldı. KKTC'de ise 46 boş kontenjan var.

50 bin başarı sıralaması olan TIP Fakültesi'nde devlet üniversiteleri tamamen doldu. Vakıf üniversitelerinde ise 501 kontenjan boş kaldı.

Diş hekimliğinde de devlet tamamen dolarken özel üniversitelerde ise 219 boş kadro kaldı.

Hukuk Fakültesine baktığımızda devlet üniversitelerinde kontenjanların tamamen dolduğu görülüyor. Özel üniversitelerde ise 578 boş kontenjan bulunmakta. 2 YILLIK BÖLÜMLERDE BOŞ KONTENJAN VAR MI? 2 yıllık bölümlerde bu yıl oldukça rağbet gördü. Toplamda 398 bin 187 olan kontenjanın büyük bölümü doldu. Devlette önlisans bölümlerinde boş kontenjan kalmadı. Özel üniversitelerde ise sadece 602 boş kontenjan kaldı. KKTC'de ise 776 kontenjan kaldı. YKS yerleştirmelerinde bu sene doluluk oranı yüzde 99 olurken Açıköğretim fakültelerinde tek bir boş kontenjan bile kalmadı. YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Hiç bir bölüme yerleşememiş ya da hiç tercih yapmamış olan adaylar ek tercih yapacaklar. YKS taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklanması halinde haberimizde yer vereceğiz. YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİ TIKLAYIN BOŞ KONTENJANLARA NASIL YERLEŞİLİR? Merkezi yerleştirme kapsamında herhangi bir üniversite programına giren öğrenciler, ek yerleştirme için başvuruda bulunmayacaklar. Lisans ve önlisans bölümlerine merkezi yerleştirmede puanlarının gerisinde puana sahip öğrenciler yerleştirilmeyecektir. Net kayıt nihayetinde boşluk olan programlara ön kayıtla öğrenci kabul edilmeyecektir. YKS ek tercihleri ise, okul kayıt tarihi olan 22-26 Ağustos tarihleri sonrasında yapılması bekleniyor.

2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar paylaşıldı. Söz konusu detaylar ise şu şekilde sıralandı; Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

Yükseköğretim programlarının 2022 YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS ek tercihleri geçen yıl 20-23 Eylül'de alınmıştı. YKS Ek Yerleştirme tercihleri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapılacak. 2021 yılında alınan ek tercihler hakkında şu açıklama yapılmıştı; "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."