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2022 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 sınav takvimini yayınladı. ÖSYM resmi sitesinden yaptığı açıklamada; "2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir." ibaresine yer verdi. Peki YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman? İşte sınav tarihleri...

21.12.2021 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
2022 ÖSYM sınav takvimi: YKS, KPSS, ALES, YDS sınavları ne zaman?

DGS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL başta olmak üzere 2022 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav tarihleri duyuruldu. İşte 2022 ÖSYM sınav tarihleri...

ÖSYM'DEN 2022 YILI TAKVİMİNE GÜNCELLEME

ÖSYM resmi sitesinden 2022 yılı sınav takvimini açıkladı.

"2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ

MSÜ: 27 Mart,

DGS: 3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2: 11 Aralık,

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık,

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