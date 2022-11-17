Öğretmenler Günü ne zaman, resmi tatil mi?

Hepimizin hayatında en kıymetli yere ve eğitim döneminde büyük bir role sahip olan öğretmenlerimize güzel sözler söyleyerek yüzlerinin gülümsemesine fırsat sunan Öğretmenler Günü'ne az bir zaman kaldı. Herkes için oldukça önemli olan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğrenciler öğretmenlerine hediyeler almak için ya da şiirler hazırlamak için bu günün ne zaman denk geldiğini araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? İşte Öğretmenler Günü'nün önemi ve tarihi...