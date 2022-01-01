AUDI E-TRON GT

4 kapılı elektrikli coupe modelin ön aksında yer alan motor 238 beygir, arka aksında yer alan motor ise 435 beygir güç üretiyor. Bu motorların birlikte ürettikleri güç değeri ise 476 beygir olarak açıklanıyor. Aracın daha güçlü RS versiyonu ise 600 beygir güç ile 830 Nm tork üretiyor.