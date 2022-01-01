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Son dakika: 2022'de hangi modeller satışa sunulacak?

Türkiye'ye 2022'de hangi otomobiller gelecek?

2021'i çip krizinin gölgesinde geçiren otomotiv sektörü, yeni yılda ise birçok yeni modeli tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. Türkiye'de satışa sunulacak yeni modellerin büyük bir kısmını son yıllarda yıldızı parlayan SUV'lar oluştururken, önceki yıllardan farklı olarak birçok elektrikli model de yıl içinde bayilerde yerini alacak. Ayrıca, bazı markaların değişen vergi sistemi sonucunda tüketici açısından daha cazip hale gelen karavan modellerini de 2022'de Türkiye'ye getirmek istediği belirtiliyor

01.01.2022 - 11:33 | Güncelleme: OTOMOBİL
HABERTURK.COM

  • AUDI E-TRON 

    Alman marka, yıl içinde 3 farklı elektrikli modelini Türkiye'ye getirecek. Bunlardan ikisi SUV, biri 4 kapılı elektrikli coupe olacak.

  • AUDI E-TRON SPORTBACK

    SUV modellerde, 50 quattro ve 55 quattro seçenekleri yer alıyor. Bu modeller sırasıyla 71 kWh ve 96 kWh pil paketleri üstüne kuruluyor ve 230 kW ile 265 kW güç sunuyor. 

  • AUDI E-TRON GT

    4 kapılı elektrikli coupe modelin  ön aksında yer alan motor 238 beygir, arka aksında yer alan motor ise 435 beygir güç üretiyor. Bu motorların birlikte ürettikleri güç değeri ise 476 beygir olarak açıklanıyor. Aracın daha güçlü RS versiyonu ise 600 beygir güç ile 830 Nm tork üretiyor. 

  • AUDI A8

    Audi, makyaj operasyonu geçiren amiral gemisi modelini de yıl içinde satışa sunmayı planlıyor.

  • AUDI S3

    A3'ün performanslı kardeşi S3'ün kaputunun altında da 2.0 litrelik turboşarjlı motor bulunuyor. 310 beygir güç ve 400 Nm tork üretebilen bu motor, tüm gücünü 7 ileri vitesli S Tronic şanzıman ile tüm tekerlerine aktarıyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlayabilen araç, 250 km/s azami hıza sahip.

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