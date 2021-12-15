Kendisinin doğa üstü güçleri olduğunu iddia eden Bulgar asıllı kahin ve bitki uzmanı Baba Vanga'nın 2022 yılı için kehanetleri ortaya çıktı. Sosyal medyada her yıl gündeme oturan Baba Vanga kehanetleri araştırılıyor.

BABA VANGA 2022 KEHANETLERİ NELER?

1- DOĞAL FELAKETLER, DEPREMLER VE TSUNAMİLER

2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu’ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu.

Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

2- ÖLÜMCÜL VİRÜS KEŞFEDİLECEK

Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte etkisini sürdürdüğü bir dönemde Baba Vanga yeni bir felaketin sinyalini verdi… Baba Vanga, Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı.

Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor.

3- İÇME SUYU KRİZİ

Baba Vanga’nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor.

Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.

4- UZAYLILAR SALDIRACAK

Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu… Baba Vanga’nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya’daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor.

5- KITLIK YAŞANACAK

Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan’da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını duyurdu.

Baba Vanga, Hindistan’da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.

6- SANAL GERÇEKLİK GELİYOR

Baba Vanga’nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor…

Bazı uzmanlar Baba Vanga’nın, “İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözlerini de değerlendirdi. Uzmanlar Baba Vanga’nın açıklamalarını değerlendirirken bunun sanal gerçeklik ve insanların ekran karşısında tabletleri ve telefonları önünde çok vakit geçirmesinin bir sonucu olacağını söyledi.

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Osmanı Devleti'ne bağlı Ustrumca şehrinde prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Hayatta kalıp kalmayacağı belli olmayan Baba Vanga'ya yerel geleneklerden ötürü bir süre boyunca isim verilmedi.

Baba Vanga bir bitki uzmanı olarak anılsa da asıl ününü bir kahin olarak yapmıştır. Tüm dünyada yaşanacak doğal, siyasi ve toplumsal olaylarla ilgili kehanetleri onun dünya çapındaki ününün nedenidir.

Hayatını şekillendiren olay olarak kayıtlara geçen bir kasırgada 2 kilometre uzağa fırlatıldı ve bulunduğunda gözleri kum ve toz ile kaplıydı. Gözlerini açmakta oldukça zorluk çeken Baba Vanga, bir süre gözlerini açamadı. Az bir para karşlığında tedavi için bir operasyon geçirse de gözlerini kaybetti.

1939'da Plörezi hastalığına yakalanan Baba Vanga, hastalığı nedeniyle öleceğini söylemesine karşın gerçekten oldukça hızlı bir şekilde iyileşti.

8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaritan Çar'ı 3. Boris de Baba Vanga'yı ziyaret edenler arasındaydı. 10 Mayıs 1942 tarihinde Dimitar Gushterov ile evlenen Baba Vanga, eşini 1947'de alkolizm hastalığından kaybetti ve 1 Nisan 1962 tarihinde eşi öldü.

11 Ağustos 1996 tarihinde Baba Vanga meme kanserinden hayatını kaybetti. Baba Vanga'nın cenazesine devlet adamları olmak üzere bir çok kişi katıldı.