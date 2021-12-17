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2022 Asgari ücret ne kadar oldu? 2022 AGİ ne kadar? İşte tablo

2022 Asgari ücret ne kadar oldu? 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar?

Yeni asgari ücretin açıklanması sonrasında milyonlarca çalışan 2022 yılında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretlerini araştırmaya başladı. Asgari ücret 4 bin 250 TL olarak belirlenirken, AGİ ücretleri de açıklandı. Peki 2022 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan, çocuklu gibi çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişen AGİ ücretleri nasıl şekillendi? İşte 2022 AGİ tablosu...

17.12.2021 - 07:53 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı yaptığı toplantının ardından 2022 yeni asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 50 oranında artarken yeni asgari ücret 4 bin 250 lira olarak belirlendi.

     

    İşte 2022 Asgari ücreti ve AGİ tablosu

  • ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 için uygulanacak asgari ücretin net yüzde 50 artışla 4 bin 250 TL olacağını belirtti. Bunun yanında Cumhurbaşkanı, yılbaşı itibariyle asgari ücrette gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını söyledi. Erdoğan, "Böylelikle işvereni 450 TL'lik bir maliyetten kurtarıyoruz" dedi.

    2022 yılı için brüt asgari ücret 5 bin 4 TL olacak. Nette bu rakam 4 bin 253 lira 40 kuruşa karşılık geliyor.

    2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ (TL, AY)
    ASGARİ ÜCRET 5.004,00
    SGK PRİMİ % 14 700,56
    İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 50,04
    KESİNTİLER TOPLAMI 750,6
    NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

  • 2022 AGİ NE KADAR OLDU?

    Asgari ücret zammının ardından AGİ'nin 2022 yılı en düşük tutarı 402 TL, en yüksek tutarı 543 TL olarak hesaplandı.

    AGİ NEDİR?

     

    2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32). 

  • BAKAN BİLGİN: SOSYAL BARIŞI KORUMAK ÖNEMLİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin söz aldı. Bilgin basın toplantısında şunları söyledi: ''Asgari ücretle ilgili çalışmaları tamamladık ve komisyon kararı verdi. Asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Sadece onlarla sınırlı değil. Temel ücret durumuna geldi. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntı ve sorunların sosyal politikalarla inşa etmek ve dayanışmayı güçlendirmek çok önemli.Sosyal politikalarla dayanışmayı ve sosyal barışı korumak çok önemlidir. Asgari ücret de bu işlevleri yerine getiren bir kurumdur." TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da "Devletimiz en iyisini yapabilmek için çalışıyor. Bizim bakış açımız da çok net. Çalışan olmadan işveren olmaz" diye konuştu. Türk - İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise "Zorlu ve iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum" dedi.

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