2021 Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! 2022 yılında hangi Yeniden Değerleme Oranı Kullanılacak? - Haberler

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2021 tarihinde duyurmuştu. Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 yılı içinde pek çok fiyat düzenlemesinde geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oldu.

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME NEDİR?

2022 yılı için geçerli olacak 2021 Yeniden Değerleme Oranı yüzde 36,2 olarak açıklandı. 2021 yılında geçerli olan Yeniden Değerleme Oranı geçen yıl Kasım ayında 9,11 olarak açıklanmıştı. Yeniden Değerleme Oranında 1 yıl içinde kaydedilen artış vergi uzmanları tarafından rekor artış olarak yorumlandı.

Kasım ayının ilk haftasında açıklanan TÜİK verilerine göre Ekim ayı ÜFE bir önceki aya göre yüzde 5,24 arttı. Açıklanan veriler doğrultusunda üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 46,31 olarak netleşmiş oldu. Ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) için açıklanan keskin artış, ÜFE ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) arasındaki makasın daha da büyümesine neden oldu.

2022 YENİDEN DEĞERLEMEDE HANGİ ORAN KULLANILACAK?

2022 yılı boyunca trafik cezaları, vergi ve harç kalemleri, değerli kağıt bedeli, kamu ve özel sektördeki bazı kira artışları, eğitim ücretleri gibi pek çok anlaşmada yüzde 36,20 seviyesindeki 2021 Yeniden Değerleme Oranı kullanılacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı her yıl TÜİK'in Kasım ayının ilk haftasında açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oluyor.

Her yıl sene sonunda netleşen Yeniden Belirleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı ayına göre ÜFE'de kaydedilen ortalama fiyat artış oranını ifade eden bir veridir ve yeni senede uygulanacak pek çok vergi, ceza ve harç kalemi Yeniden Değerleme Oranı üzerinden belirleniyor.