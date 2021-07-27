Milyonlarca vatandaşın günlük birçok işlerini gerçekleştiği kurumlardan biri olan PTT'nin çalışma saatleri merak ediliyor. PTT, banka ve kargo hizmetleri veriyor. Yurt genelinde çalışma saatleri ise benzerlik gösteriyor. Öte yandan PTT resmi tatillerde kapalı oluyor.

2021 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Hafta içi sabah 08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

PTT HAKKINDA

Posta ve Telgraf Teşkilatı, genel müdürlük olarak hizmet veren, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.