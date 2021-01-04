Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli oldu. Milyonlarca memurun merakla beklediği 2021 memur maaşı zammı da enflasyon rakamlarının ardından açıklandı. Memur maaşlarının belirlenmesinde etkisi olan Aralık ayı enflasyon rakamları ne kadar? İşte 2021 Memur maaşı zammı
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!
TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu
2021 MEMUR MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR?
Memur maaşlarında yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),aralık ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıkladı. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarında geçerli olacak zam oranı yüzde 4,36+3 yani 7,36 oldu. 2021 memur maaşlarında geçerli olacak yüzde 7,36 oranındaki memur zammının yüzde 3'ü toplu sözleşme zammı olarak açıklanırken memur zammının yüzde 4,36'sı enflasyon farkından kaynaklanan zam oranı olarak açıklandı.
MEMURLAR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI KAÇ?
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3.03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.
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