TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2021 yılı memur maaşları da belli oldu. Memur maaş zammının belli olmasının ardından 2021 yılı MEB sınav görevi ücretleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim, ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Ehliyet Sınavı gibi pek çok sınavda görev alan öğretmenler sınav görev ücretlerini merak ediyor. İşte 2021 yılı öğretmen görevi, gözetmenlik, sınav sorumlusu ücretleri

2021 MEMUR MAAŞI ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

2021 MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

2020 MEB Sınavlarında Bina Sınav Komisyonu Başkanı Ücreti

264,40 TL

2020 MEB Sınavlarında Bina Komisyon Üyesi Ücreti

237,47 TL

2020 MEB Sınavlarında Salon Başkanı Ücreti

230,48 TL

2020 MEB Sınavlarında Cezaevi Gözetmen Ücreti

223,50 TL

2020 MEB Sınavlarında Yedek Gözetmen Ücreti

167,63 TL

2020 MEB Sınavlarında Yardımcı Engelli Gözetmen Ücreti

279,34 TL

2020 MEB Sınavlarında Gözetmen Ücreti

223,50 TL

2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Uygulama Sorumlusu Ücreti

209,54 TL

2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Salon Başkanı Ücreti

181,60 TL

2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Salon Gözetmeni Ücreti

167,62 TL