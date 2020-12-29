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2021 yılında konut sahiplerinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı belli oldu. Emlak kanunu genel tebliği uyarınca belirlenen 2021 emlak vergisi zammı nedir? 2021 emlak vergileri ne kadar?

2021 EMLAK VERGİLERİ

Resmi Gazete’nin aynı mükerrer sayısında yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliği uyarınca, mükellefiyeti 2021

yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin

hesabında; 2020 yılı değeri, 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.555 artırılması suretiyle belirlenecek.

Bu kapsamda, bina vergi değeri üzerinden hesap edilen değerli konut vergisine esas tutar da 2021 yılında, 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı yüzde 4.555 oranında artırılarak 5.22 milyon TL olarak belirlendi.

Buna göre, değerli konut vergisine tabi konutların nitelikli taşınmaz değeri alt ve üst sınırları; 5.22 milyon ile 7.81 milyon arasında değer sahip olanlarından; 5.22 milyon TL’yi aşan kısım için binde 3, değeri 10.4 milyon TL’ye kadar olanlarından 7.8 TL’si ve fazlası için binde 6, değeri 10.4 milyon TL’den fazla olanlarından bu tutarın ve fazlası için binde 10 olarak belirlendi.