Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, 2021 yılında fintech, nesnelerin interneti, eğitim, enerji, sağlık ve gayrimenkul gibi alanlarda yatırımlar yaptığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, 2021'in ilk çeyreğini 2.4 milyar lira portföy büyüklüğü ile kapatan Re-Pie Portföy, yeni yatırımlarıyla birlikte 2021 yılını ise 7 milyar TL'yi bulan bir portföy büyüklüğü ile kapattı.
Re-Pie Portföy Yönetimi’nin değeri açıklanan en büyük işlemleri ise sırasıyla finansal teknoloji girişimi Colendi’ye yaptığı 12 milyon dolar ve elektrikli scooter girişimi BinBin’e yaptığı 5 milyon dolar tutarındaki yatırımlar oldu. Re-Pie Portföy’ün 2021 yılı içindeki yatırımlarının toplamının ise 1.5 milyar lirayı aştığı kaydedildi.
'HEDEF 5 YIL İÇİNDE İLK 10'
Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, sermaye piyasaları ile reel sektör arasında bir köprü rolü üstlendiklerini belirterek, "Enerji yatırımlarımızı büyütmek amacıyla iki yeni fon kurduk. Bu fonlar, özellikle yenilenebilir enerji ve organik mineral gübre olmak üzere elektrik üretim işine yatırım yapacak" dedi.
Çamlıbel, farklı alanlarda yapılan yeni satın alma ve yatırımlarla portföyü genişlettiklerini de aktararak, "5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük ilk 10 portföy yönetim şirketi arasında olmak istiyoruz. Teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fintech, deeptech ve sağlık gibi büyüme potansiyeline sahip alanlar odağımızda olmayı sürdürecek. Birinci Karma GSYF portföyüne 2022 yılında 10 yeni girişim eklemeyi planlıyoruz" bilgisini paylaştı.
Re-Pie'ın bugüne kadar Getir, Turk.net, GTC Solar, ARF Bio Yenilenebilir Enerji, Inofab, Skysens, Zebra Electronics, Musixen, HST Tarım, Arvis Game, Colendi, Binbin ve Tırport gibi Türkiye girişim ekosisteminde farklı şirketlere yatırım yaptığı bildirildi.
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