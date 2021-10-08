İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları için tarihleri belli oldu. 2021-2022 AUZEF güz dönemi 13 Eylül'de başlamıştı. İşte AUZEF ara sınavları ile ilgili merak edilenler...
2021-2022 AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ
İÜ AUZEF, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla 2021-2022 güz yarıyılı ara sınav tarihini 13-14 Kasım 2021 olarak açıkladı.
2021-2022 AUZEF ARA SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.
Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleşecek.
Ara sınavlara katılacak olan öğrencilerin sınava girecekelri binayı belirlemek için sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir.
2021-2022 AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
2021-2022 AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınav merkezi tercihleri her sınav öncesinde ilgili sınava ait oturumları gerçekleştirmek için alınır. Güz dönemi ara sınav merkezi tercihi zorunludur. Sonraki sınavlar için öğrencilerimiz sınav merkezi tercihinde bulunmazlar ise önceki tercihleri geçerli sayılır.
Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanır. Adaylar sınav giriş belgelerini (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden indirebilir. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.
Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.
Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrenciler durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir. Hükümlü/Tutuklu öğrencilerin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından yapılacaktır.
AUZEF ARA SINAVLARINDA MAZERET SINAVI OLACAK MI?
Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!