Görünmez Adam
(The Invisible Man)
“Insidious: Chapter 3” ve “Upgrade” ile tanıdığımız Leigh Whannell'in yazıp yönettiği filmde fizikçi Adrian Griffin, görünmezliğin sırlarını keşfeden bir deha ama dehasını, bir kadını zorla elinde tutmak için kullanıyor. Görünmez Adam, filmde hastalıklı ve marazi olduğu kadar kadın düşmanı bir erkek… Film boyunca tek bir arzusu var: Cecilia'nın (Elizabeth Moss) zihnini ve bedenini yeniden kontrol etmek... Bu amacına ulaşmak için Cecilia'yı paranoyak bir akıl hastası gibi göstermeye; onu yalnızlaştırarak toplumdan soyutlamaya çalışıyor. Griffin'in bir kadının özgürlüğünü kabul edemeyen tüm erkekleri temsil ettiği; Cecilia'nın da film boyunca “görünmez” erkek egemenliğine ve şiddetine karşı mücadele ettiği söylenebilir. Yönetmen Leigh Whannel, daha ilk sahneden itibaren “görünmezlik fikri” üzerinden gerilim inşa etmeyi gerçekten iyi beceriyor. Özellikle ilk yarısında “Conjuring” ve “Insidious” tarzı filmleri hatırlatan eski usul bir gerilim yakalamayı başarıyor. Gayet iyi çekilmiş en az 3-4 tane gerilim sahnesi var...
Platform
(El Hoyo)
Film, bildiğimiz hapishanelere benzemeyen Delik diye bir yerde geçiyor… Delik’e cezasını çekmek üzere zorla getirilenlerin yanı sıra ana karakterimiz Goreng (Ivan Massagué) gibi diploma almak için gönüllü gelenler de var. Goreng’in öncelikli hedefi, sigarayı bırakmak ve Miguel de Cervantes’in ‘Don Kişot’unu okuyup bitirmek… Belli ki bir süreliğine dünyadan uzak kalıp, kafa dinlemek, kendine vakit ayırmak istiyor. Ama gözlerini açtığı andan itibaren, kendini hiç beklemediği koşullar altında, insanlık dışı bir yaşam mücadelesinin orta yerinde buluyor. Delik’te medeni olan tek şey, platformdaki yemekler… Onun dışında başta sona orman kanunlarının geçerli olduğu bir yerdeyiz… Don Kişot, nasıl şövalyeler çağının idealleri ve mitleriyle yaşıyorsa Goreng de geride bıraktığı uygar dünyanın ilkelerinden vazgeçmek istemiyor… Ama Delik’te uygar biri olmak kolay değil. ‘Platform’, İspanyol yönetmen Galder Gaztelu-Urrutia’nın ilk uzun filmi… Gaztelu-Urrutia, sert, kanlı, yer yer tiksindirici bir film çekmekten kaçınmamış. ‘Platform’, baştan sona kâbus gibi tasarlanmış, iyi yönetilmiş, iyi oynanmış bir film.
Vivarium
‘Vivarium’, korku-gerilim, gizem ve bilimkurgu gibi türlerin şemsiyesi altında değerlendirilebilecek bir film… Genç çift Gemma (Imogen Poots) ve Tom (Jesse Eisenberg),ev bakmaya gittikleri banliyö sitesinde tuzağa düşüp sıkışıp kalıyor ve bir türlü şehre dönemeyince orada yaşamaya başlıyorlar. Bir gün kapılarının önünde ‘kutu’yla gelen bir bebek buluyor ve onu büyütmeye başlıyorlar. İlk sahnede gördüğümüz guguk kuşu yavrusuna bütün filmin çözüm anahtarı olarak bakmak mümkün… Gemma ile Tom’un başına gelenleri ‘doğanın düzeninin bir parçası’ olarak görebiliriz. Güçlü olanların zayıfları kullandığı bir düzen bu… Bir yanda yaşam döngüsünü başkalarını kullanarak sürdüren asalak canlı türleri var; diğer yanda kendi döngülerinden zorla çıkarılarak kurban haline getirilenler… Ama ‘yuva kurmak isteyen’ iki genç insan için banliyönün bir tür hapishaneye dönüşmesi tek başına önemli bir motif… ‘Vivarium’ görsel açıdan iyi tasarlanmış bir film. Banliyönün huzurlu, steril ortamının, cehennemi andıran bir tekinsizliğe, korkunç bir tekdüzeliğe dönüşmesi fikri gerçekten iyi işliyor.
Antebellum
Film, ‘geçmiş’te, İç Savaş yıllarındaki bir pamuk çiftliğinde başlıyor… Ama fragmanı seyredenlerin bildiği gibi geçmişle şimdiki zaman arasında gidip gelen bir film ‘Antebellum’… Olup bitenleri çözüp anladıkça filmin türü de yerli yerine oturuyor. ‘Antebellum’a, geçmişle gelecek arasındaki bağı gerçekler üzerinden kuran bir ‘sosyal gerilim’ filmi denebilir… Filmin ana karakteri sosyolog Veronica (Janelle Monáe),ırk ayrımcılığına karşı günümüzde ve geçmişte farklı savaşlara giriyor. Gerard Bush ile Christopher Renz’in yönettiği ‘Antebellum’ çarpıcı bir açılış sahnesine ve finale sahip… Trump döneminde ABD’de yaşananlar ‘Antebellum’daki ‘hiç bitmeyen İç Savaş’ metaforunun çok da abartılı olmadığının bir kanıtı.
Yarımada
(Peninsula)
2016 yapımı ‘Zombi Treni’ (Train to Busan),şehirlerarası bir tren yolculuğu sırasında zombilere karşı mücadele eden insanların hayatta kalma savaşını anlatıyordu. Devam filmi niteliği taşıyan ‘Yarımada’ ise seyirciyi ilk filmdeki olayların 4 yıl sonrasına, Kore yarımadasının tümüyle zombilere terk edildiği karanlık bir geleceğe götürüyor. Hikâye, Hong Kong’ta sığınmacı konumunda yaşayan 4 Güney Korelinin, bölge mafyasından gelen teklifi kabul ederek yeniden Kore yarımadasına dönmeyi kabul etmesiyle şekilleniyor. İlk filmin yönetmeni Sang-ho Yeon’un bir kez daha kamera arkasına geçtiği ‘Yarımada’, gösterişli bir film… Sang-ho Yeon, korku gerilim kadar aksiyon öğelerini de kullanıyor. Filmdeki aile, sadece zombilere karşı değil, ordu artığı bir ‘kötüler çetesi’ne karşı da savaşıyor. Şuursuz zombiler ise bu kez her iki tarafın kullandığı bir silahtan farksız. Kötülerin peşinde düştüklerinde ise içten içe onları destekliyoruz. Filmdeki distopik Güney Kore görüntülerinin, zombilerden daha huzursuz edici olduğu öne sürülebilir.
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