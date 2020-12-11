I See You

Alışmadığımız tarzda bir hayaletli ev filmi… Harper ailesinin evinde bir sürü tuhaf şey olup bitiyor ama kimse ‘hayaletler’den kuşkulanmıyor. Aralarında olağandışı bir gerilim olduğu ve doğru dürüst iletişim kuramadıkları için, evde yaşanan tuhaflıkların bazen oğulları Connor’ın marifeti olduğunu düşünüyor bazen de üstünde durmuyorlar… Tam da burada, iletişimsiz ve sorunlu ailelerin evinde her tür anormalliğin görmezlikten gelinmesiyle ilgili bir alt metinden söz etmek mümkün. Ki bu alt metnin filmin sonuna kadar gerçekten iyi geliştirildiğini söylemek istiyorum… Ama tüm bunlar ancak film bittikten sonra düşünebildiğiniz şeyler. Çünkü hikâyenin öyle bir yapısı var ki seyrederken bunları düşünmeniz mümkün değil. İlk bir saatin sonunda olaylara çok farklı bir açıdan bakmamızı sağlayan nerdeyse ‘yeni bir film’ başlıyor. Hem filmin ekseni değişiyor, hem karakterler… Korku türü gerilime dönüşüyor; gerilim bir yerden sonra suç dramına, hatta bir çeşit ‘vigilante’ öyküsüne doğru evriliyor…