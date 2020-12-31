2020'de trilyon dolarlar onlara yağdı!

2020 yılında dünyayı sarsan koronavirüs salgını, ABD’li teknoloji devlerini deyimin tam anlamıyla uçuşa geçirdi. Küresel ölçekte ülke ekonomilerinde yaşanan daralmalara karşın, Apple, Amazon, Microsoft, Google ve Facebook’tan oluşan 5 teknoloji devi son bir yılda değerlerine 2.6 trilyon dolar daha ekledi.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Nasdaq Endeksi’nde işlem gören bu 5 şirketin 2019 yılı sonunda 4.9 trilyon dolar olan toplam piyasa değeri, 2020 yılı sonunda yüzde 54’lük artışla 7.6 trilyon dolara yükseldi.
Bu 5’linin zirvesinde yer alan Apple’ın 2 trilyon dolar barajını da aşarak 2.3 trilyon dolarlık şirket haline geldiği 2020’de Amazon ve Microsoft 1.7 trilyon dolarlık piyasa değerlerine dayandı, Google’ın çatı şirketi Alphabet’in değeri ise 1.1 trilyon doları buldu.
M1 HAMLESİ, INTEL'İ YILIN KAYBEDENLERİ LİSTESİNE SOKTU
Apple’ın M1 işlemcili Mac’ler ile 15 yıllık iş ortaklığına son verdiği Intel, ABD’li teknoloji devleri arasında yılın kaybedeni olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs salgını ile artam dijitalleşme ve teknoloji kullanımı Nasdaq Endeksi’ndeki teknoloji ve bilişim şirketlerinin değerine değer katarken, 2020’de Intel’in piyasa değeri yüzde 20’den fazla eridi.
ZOOM'UN DEĞERİ YÜZDE 432 ARTTI!
Uzaktan eğitim ve evden çalışma ile 2020’nin açık ara en popüler uygulaması olan Zoom’un piyasa değeri ise 19 milyar dolar ile başladığı 2020 yılını 100 milyar doları geçerek tamamladı. Zoom'un piyasa derğindeki yıllık artış oranı yüzde 432'yi buldu.
2020 yılında Nasdaq Endeksi’nde öne çıkan 20 teknoloji ve bilişim şirketinin toplam piyasa değeri de yüzde 52 arttı. 2010 yılı sonunda 6.5 trilyon dolar olan bu 20 şirketin toplam değeri 2020 yılının sonunda ise 10 trilyon doları buldu.
APPLE 1.3 TRİLYON DOLAR İLE BAŞLADI, 2.3 TRİLYON DOLAR İLE BİTİRDİ!
İşte o teknoloji şirketlerinin 2020 yılı performansı
|Şirket (piyasa değeri, milyar $)
|31 Aralık 2019
|30 Aralık 2020
|Değişim
|Apple
|1288
|2274
|77%
|Microsoft
|1200
|1676
|40%
|Amazon
|920
|1650
|79%
|Alphabet (Google)
|920
|1177
|28%
|585
|775
|32%
|Nvidia
|144
|326
|126%
|PayPal
|127
|271
|113%
|Adobe
|159
|238
|50%
|Comcast
|205
|234
|14%
|Netflix
|142
|232
|63%
|Intel
|257
|200
|-22%
|Cisco
|203
|188
|-7%
|Broadcom
|126
|177
|40%
|Qualcomm
|100
|170
|70%
|Electronic Arts
|22
|42
|91%
|Zoom
|19
|101
|432%
|Baidu
|44
|75
|70%
|Activision Blizzard
|46
|71
|54%
|25
|43
|72%
|Toplam
|6532
|9920
|52%
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