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ABD'li teknoloji devi Apple'in piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı. Böylece, ABD'nin bugüne kadar 2 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk şirketi de Apple oldu.

Apple'in borsada işlem gören hisselerinin 467.77 dolara çıkması ile şirketin değeri 2 trilyon dolara yükseldi.

ABD merkezli şirket, 2 Ağustos 2018'de ilk kez 1 trilyon dolarlık piyasa değeri elde etmişti. Böylece, 1980 yılındaki halka arzının üzerinden geçen 38 yılda 1 trilyon dolarlık değere ulaşan Apple, son 2 yılda ise değerini 1 trilyon dolar daha artırmış oldu.

Apple, bundan 2 yıl önce de ABD'nin 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirketi olmuştu.

Öte yandan, Amazon, Microsoft ve Alphabet gibi ABD merkezli diğer büyük teknoloji şirketlerinin değeri de 1 trilyon doların üstünde.