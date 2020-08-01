ABD merkezli teknoloji devleri, dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile birlikte resmen uçuşa geçti. ABD ve Avrupa başta olmak üzere küresel ölçekte ülke ekonomilerinde görülen rekor daralmalara karşın, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet ( Google) ve Facebook’tan oluşan 5 teknoloji devi son 4 ayda değerlerine 2.5 trilyon dolar daha ekledi. Nasdaq Endeksi’nde işlem gören bu 5 şirket bu yılın en düşük değerini gördüğü 23 Mart 2020 tarihinden bu yana toplam piyasa değerlerini yüzde 63 yükseltti.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 23 Mart 2020 tarihinde Amazon, Microsoft, Alphabet ve Facebook’un toplam değeri, 4 trilyon 120 milyar seviyesindeyken, 31 Temmuz 2020 itibariyle bu rakam 6 trilyon 710 milyar dolara erişti.
1 TRİLYON DOLARI 4’Ü DE GEÇTİ
Böylece dünyanın sağlığından, ekonomisine ve sosyal yaşamına salgın ile boğuştuğu 120 günlük süreçte bu 5 teknoloji devinin toplam değeri 2 trilyon 590 milyar dolar artmış oldu. Bu süreçte piyasa değerini en çok artıran değerini neredeyse ikiye katlayan Apple oldu.
İşte dudak uçuklatan tablo
|(Değer, milyar $)
|23.03.2020
|31.07.2020
|Fark
|Değişim
|Apple
|982
|1845
|863
|87.9%
|Amazon
|947
|1576
|629
|66.4%
|Microsoft
|1043
|1552
|509
|48.8%
|Alphabet
|726
|1013
|287
|39.5%
|422
|724
|302
|71.6%
|Toplam
|4120
|6710
|2590
|62.9%
Apple’ın piyasa değeri 982 milyar dolardan, 1.8 trilyon doların üzerine çıktı. 23 Mart 2020 tarihinde değeri 1 trilyon doların üzerinde olan tek şirket (Microsoft) var iken, dün ABD borsalarının kapanışı itibariyle bu sayı 4 (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft) olarak kayıtlara geçti.
APPLE 2 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR
Bu 4 şirket arasında yer alan Amazon ve Microsoft, 1.5 trilyon dolarlık barajı da geride bırakırken, gelecek ayki iPhone 12 tanıtımına hazırlanan Apple ise 2 trilyon dolarlık yolculuğunda geri sayıma geçti.
Covid-19 süreci ile birlikte küresel düzeyde yaygınlaşan uzaktan eğitim, evden çalışma, artan internet kullanımı ve dijital tüketim, teknoloji devlerinin değerlerine değer katarken, salgında ikinci dalga olasılığının teknolojiye olan ihtiyacı daha da artıracağı beklentisi yatırımcıların tercihlerini de deyim yerindeyse sabitledi.
BORSA İLE SINIRLI KALMADI, GELİRLERİ DE ARTTI
Üstelik, ABD’li teknoloji devlerinin bu soluksuz yükselişi borsa ile de sınırlı kalmadı. Bu yılın ilk 6 aylık finansal sonuçlarına bakıldığında Amazon’un gelirleri yüzde 34 artarken, Microsoft ve Facebook’un gelirleri yüzde 14’er, Apple ve Alphabet'in gelirleri ise yüzde 6’şar yükseldi.
2019 yılının ilk 6 ayında 406.5 milyar dolar olan bu 5’linin toplam gelirleri, 2020 yılının ilk yarısında ise yüzde 16’lık artışla 471.4 milyar dolara çıktı.
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