ÖSYM tarafından 29 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden sınav sonucunu öğrenebilecek. İşte 2020-STS Eczacılık sınav sonucu sorgulama ekranı

2020-STS ECZACILIK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS ECZACILIK) sonuçları sisteme yüklendi. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

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