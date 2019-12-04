2020 Pirelli Takvimi tanıtıldı

Roversi takvimi anlatırken şunları aktarıyor: “Juliet'i ararken masumiyet, güç, güzellik, duyarlılık ve cesaret yani seven bir kadının tüm nitelikleriyle dolu saf bir ruhu bulmaya çalışıyordum. Juliet’in ışığını Emma ve Yara’nın, Indya ve Mia'nın jestlerinde ve sözlerinde, Kristen ve Claire'in gülüşlerinde ve gözyaşlarında, Chris ve Rosalia’nın seslerinde ve müziklerinde, Stella'nın masumiyetinde buldum. Her kadının içinde bir Juliet vardır. Ve ben onu daima arayacağım.”