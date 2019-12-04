2020 Pirelli Takvimi tanıtıldı

04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Paolo Roversi tarafından fotoğraflanan Looking for Juliet (Juliet’i Aramak) temalı 2020 Pirelli Takvimi, Verona’daki Teatro Filarmonico’da dünyaya tanıtıldı. Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilham alan ve “Her kadının içinde bir Juliet vardır” diyen Paolo Roversi, bu yıl 47. edisyonu yayımlanan The Cal™ için kahramanlar olarak Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart ve Emma Watson ile çalıştı.
Bu yıl kısa bir filmin eşlik etmesiyle takvim, ilk kez fotoğrafçılığı sinemayla buluşturuyor. Bu 18 dakikalık kısa filmde yönetmen olarak kendisini canlandıran Paolo Roversi, Juliet rolü için adaylarla görüşüyor. Her aday, çok yönlü bir karakteri değişik duygular ve ifadelerle canlandırmak için yönetmenin objektifinin önünden geçiyor.
Senaryo iki aşamada gelişiyor. İlk aşamada, kahramanların makyajları veya kostümleri olmadan sete geldikleri görülüyor. Roversi ile oturup proje hakkında konuşan her aday, rol için seçilmeyi istiyor, yönetmene kendi deneyimlerini ve Juliet'i gözünde nasıl canlandırdığını anlatıyor, böylece kendisine dair gizli ve özel yönlerini açığa çıkarıyor. İkinci aşamada, adaylar Shakespeare’in kahramanına katacakları kişisel yorumlara dönüşmeleri için tasarlanan kostümleri giyiyorlar. Gerçeğin ve kurgunun birbirinin peşinden gittiği, farklılıklarının tıpkı puslu bir fotoğraftaki gibi bulanıklaştığı bir hikaye anlatma fikrinden yola çıkılıyor.
Roversi takvimi anlatırken şunları aktarıyor: “Juliet'i ararken masumiyet, güç, güzellik, duyarlılık ve cesaret yani seven bir kadının tüm nitelikleriyle dolu saf bir ruhu bulmaya çalışıyordum. Juliet’in ışığını Emma ve Yara’nın, Indya ve Mia'nın jestlerinde ve sözlerinde, Kristen ve Claire'in gülüşlerinde ve gözyaşlarında, Chris ve Rosalia’nın seslerinde ve müziklerinde, Stella'nın masumiyetinde buldum. Her kadının içinde bir Juliet vardır. Ve ben onu daima arayacağım.”
Çekimleri Mayıs ayında gerçekleşen 2020 Pirelli Takvimi ilk defa bir İtalyan fotoğrafçı tarafından yaratıldı. Çekim mekanları olarak genç kadının talihsiz kaderiyle daima ilişkilendirilen Verona ve Roversi'nin kırk yıldır yaşadığı Paris seçildi.
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