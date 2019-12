2020 Pirelli Takvimi tanıtıldı

Paolo Roversi tarafından fotoğraflanan Looking for Juliet (Juliet’i Aramak) temalı 2020 Pirelli Takvimi, Verona’daki Teatro Filarmonico’da dünyaya tanıtıldı. Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilham alan ve “Her kadının içinde bir Juliet vardır” diyen Paolo Roversi, bu yıl 47. edisyonu yayımlanan The Cal™ için kahramanlar olarak Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart ve Emma Watson ile çalıştı.