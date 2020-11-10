Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav giriş yerleri AÖL resmi internet sayfası üzerinden 2 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler TC kimlik numaraları, öğrenci numaraları ve şifreleri ile AÖL sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama geldi:
"05-06 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 I.Dönem Sınavına girecek olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlanmış ve kullanılacak binalar ile öğrenci sayıları Mebbis Bina Modülü'ne işlenmiş olup baskı işlemine geçilmiştir.
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları ile Açık Öğretim Ortaokulu sınavının 1.oturumu Cumartesi günü saat 09.30'da ve 2.oturumu Cumartesi günü saat 14.00'te; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının 3.oturumu Pazar günü saat 09:30'da
başlayacaktır.
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının oturum süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının oturum süresi ise 150 dakika olarak uygulanacaktır.
Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına yedek salonda girme talepleri Bölge Sınav Yürütme Komisyonu'nca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri MEBBİS Sınav Bina Bilgileri Modülü bölümünde İl/İlçe İşlemleri menüsü altında yer alan Yedek Salon Aday İşlemleri menüsünden 10 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yedek kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.
Yedek Salon Aday İşlemlerinde kullanılan mazeret (Sağlık Kurulu Raporu, Zorunlu İkamet Değişikliği, Askere Alınma/Terhis, Tutuklu/Hükümlü, Ders Değişikliği) belgelerinin tarihleri kontrol edilerek sisteme kaydedilecektir. Açık Öğretim Okullarına devam eden öğrencilerin sınava girecekleriderslerde değişiklik olması durumunda, bu öğrenciler Açık Öğretim Okulları tarafından Ders Değişikliği mazereti ile modüle işlenecektir. Giriş yerleri ve salon yoklama listeleri yayınlandıktan sonra yedek salon işlemi yapılan adayların giriş yerleri ve salon yoklama listeleri yeniden alınmalıdır.
Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerden sınav tarihinden önce tahliye olacaklar cezaevlerinde, Rehabilitasyon/Hastanelerde sınava girecek öğrencilerden hasta kaydı olmayan ve sınav gününden önce taburcu olanlar Rehabilitasyon/Hastanelerde, Askeri
tesislerde sınav gününden önce terhis olan ve TSK mensubu olmayan öğrenciler Askeri tesislerde sınava alınmayacaktır. Bu konuda İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sınav bina yöneticilerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Cezaevlerinde halen tutuklu veya hükümlü olarak bulunan öğrencilerin cezaevlerinde yedek salonda sınava girme talepleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce tarafımıza 20 Kasım 2020 tarihine kadar bildirilecektir. İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin bildirdiği cezaevlerinde yedek salonda sınava girme talepleri dikkate alınmayacaktır.
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