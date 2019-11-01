01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Forbes, 'yılın en çok kazanan ölü ünlüleri' listesini açıkladı. 13 ünlüden oluşan listeye ölümünün üzerinden henüz 1 yıl geçmeyen rapçi Nipsey Hussle, 11 milyon dolar ile 10’uncu sıradan girdi. Geçen haziranda öldürülen hip hop’çu XXXtentacion da 10 milyon dolar ile 11’inci sırada yerini aldı
2019 yılının şampiyonu 60 milyon dolarlık gelir ile 10 yıl önce hayatını kaybeden Michael Jackson oldu. İşte o liste;
1 | MICHAEL JACKSON: 60 milyon dolar
Ölüm tarihi: 25 Haziran 2009
Ölüm nedeni: Aşırı doz
Listede 2013’te bu yana 7’nci kez zirveye oturan Michael Jackson, 1 yılda varislerine 60 milyon dolar kazandırdı. Dinlenme oranı 1.8 milyardan 2.1 milyara yükselen Jackson’ın serveti, 10 yılda 2.5 milyar dolar arttı.
2 | ELVIS PRESLEY: 39 milyon dolar
Ölüm nedeni: 16 Ağustos 1977
Ölüm nedeni: Kalp krizi
1977’de kalp krizinden ölen Elvis Presley (42) son 1 yılda 39 milyon dolar kazandırdı. Sadece ABD Memphis’teki malikanesi Graceland, yarım milyon ziyaretçi aldı. Öldüğünde serveti 19.6 milyon dolardı. Bugün, 300 milyon doları geçti.
3 | CHARLES SCHULZ: 38 milyon dolar
Ölüm tarihi: 12 Şubat 2000
Ölüm nedeni: Kanser
19 yıl önce ölen ABD’li efsanevi çizer Charles Schulz, dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından Snoopy’nin yaratıcısıydı. Ünlü çizgi dizisi Peanuts’ın (Fıstıklar) lisansı yenilenince, Schulz’un servetine 38 milyon dolar eklendi.
4 | ARNOLD PALMER: 30 milyon dolar
Ölüm tarihi: 25 Eylül 2016
Ölüm nedeni: Kalp Hastalığı
3 yıl önce ölen ABD’li golf yıldızı Arnold Palmer, reklam işbirlikleri sayesinde bir yılda 30 milyon dolar kazandı.
5 | BOB MARLEY: 20 milyon dolar
Ölüm tarihi: 11 Mayıs 1981
Ölüm nedeni: Kanser
Müziğin efsanevi ismi Jamaikalı müzisyen Bob Marley, 37 yıl önce öldüğünde serveti 30 milyon dolardı. Son 1 yılda 1 milyarın üzerinde dinlenen Marley, kulaklık ve mikrofon satışı yapılan markası sayesinde 20 milyon dolar kazandı.
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