Forbes, 'yılın en çok kazanan ölü ünlüleri' listesini açıkladı. 13 ünlüden oluşan listeye ölümünün üzerinden henüz 1 yıl geçmeyen rapçi Nipsey Hussle, 11 milyon dolar ile 10’uncu sıradan girdi. Geçen haziranda öldürülen hip hop’çu XXXtentacion da 10 milyon dolar ile 11’inci sırada yerini aldı



2019 yılının şampiyonu 60 milyon dolarlık gelir ile 10 yıl önce hayatını kaybeden Michael Jackson oldu. İşte o liste;





1 | MICHAEL JACKSON: 60 milyon dolar





Ölüm tarihi: 25 Haziran 2009

Ölüm nedeni: Aşırı doz

Listede 2013’te bu yana 7’nci kez zirveye oturan Michael Jackson, 1 yılda varislerine 60 milyon dolar kazandırdı. Dinlenme oranı 1.8 milyardan 2.1 milyara yükselen Jackson’ın serveti, 10 yılda 2.5 milyar dolar arttı.