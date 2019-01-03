Konut veya işyeri kira sözleşmeleri bu ay içerisinde yenilenecek kiracılara ne kadar zam yapılacağı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu.

Eylül ayından Bakan Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı üzerinden belirlenen kira artışları yeni yılda 3 yıl boyunca TÜFE'ye endekslenmişti.

2018 yılında son derece dalgalı bir seyir izleyen döviz kurları ve emtia fiyatları gelişmeleri karşısında hassas olan ÜFE yerine kira artışlarında TÜFE'ye geçilmesiyle kira fiyatlarında aşırı artışın önlenmesi hedeflenmişti.

TÜİK'in açıkladığı on iki aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 16,33 oldu. Dolayısıyla, mal sahipleri kiracılarına yüzde 16.33 üst sınırından kira artışı yapabilecek. Böylelikle 1000 liralık bir evin kirası, yapılacak zamla birlikte 1163,3 lira olacak.

Kira artışında ÜFE dikkate alınsaydı, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,01 artış gerçekleştiği için kiracılar yüzde 27'lik zamla karşı karşıya kalacaktı. Yani 1000 liralık ev kirası 1270 lira olacaktı. Dolayısıyla, aylık 107 TL, yıllık ise 1284 TL kiracının cebinde kalmış oldu.