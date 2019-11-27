İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İBB 2019 burs başvuruları 24 Kasım 2019 Pazar günü sona ermesinin ardından sonuçlar 27 Kasım Çarşamba günü yani bugün açıklanacak. İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisi yıllık 3 bin 200 lira burs yardımına sahip olacak. Peki, İBB 2019 burs sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun burs sonuçları açıklaması...

İBB 2019 BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları 27 Kasım Çarşamba bugün açıklanacak. İBB burs sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir açıklama yayımlanmadı.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA

İBB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB burs sonuçlarına dair yaptığı açıklamada burs ödemelerin Aralık ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN BURS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Sevgili öğrenciler,

Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.

Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı