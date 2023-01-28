2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi

Hokkabaz (2006)

İskender çocukluk tutkusundan vazgeçmeyip sihirbaz olur ama asker emeklisi babası başta olmak üzere hep ‘hokkabaz’ diye küçümsenir. En sevdiği arkadaşı Maradona’yla birlikte babasını da yanına alıp çıktığı ‘mecburi turne’ onun için bir dönüm noktası olur... Giderek köşeye sıkışsa da hayallerinden vazgeçmeden sonuna kadar mücadele eden İskender, Cem Yılmaz’ın unutulmaz karakterlerinden biri... ‘Hokkabaz’ bugün Cem Yılmaz’ın en iyi filmlerinden biri olarak anılıyor.