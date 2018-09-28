28 EYLÜL 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Google, 1998 yılından bu yana geçen süre içinde internet arama motorunda en çok nelerin arandığını açıkladı. “Google ile 20 Yıl” (20years.withgoogle.com) adıyla özel bir site açan şirket, son 20 yılda internet arama motoru Google’da kullanıcıların en yoğun aradıklarını, kategorilerine göre sıraladı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre işte kitaptan, yazara, filmden, oyuna, sporcudan, televizyon dizisine internet kullanıcılarının 1998-2018 yılları arasında Google’da en çok yaptığı aramalar...
1- En Çok Aranan Oyuncu
Bu alanda Google aramalarının açık ara lideri, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 ve 2018’de zirveye çıkan Megan Fox oldu. Google’da 1999-2002 yılları arasında Pamela Anderson, 2005-2007 arasında Jessica Alba, 2003-2004 yıllarında Orlando Bloom, 2013 ve 2015’te Paul Walker, 2008’de ise en çok aranan isim Heath Ledger olarak kayıtlara geçti.
2- En Çok Aranan Film
Film kategorisinde ise Tomb Raider, 1999-2002 yıllarında ilk sırada yer alırken; 2003’te Matrix, 2004’te Shrek, 2005’te Napaleon Dynamite, 2006 ve 2016’da X-Men, 2007 ve 2008’de High School Musical, 2009, 2011 ve 2014’te Transformers, 2010’da Avatar, 2012’de Twilight, 2013 ve 2015’te Fast and Forious, 2017’de Thor ve 2018’de ise Black Panther, Google’da en çok aranan film oldu.
3- En Çok Aranan Şarkıcı
Google aramalarında şarkıcı kategorisinde ise son 20 yıla damgasını vuran isim 2010-2018 arasındaki tüm yıllarda listenin ilk sırasında yer alan Justin Bieber oldu. Britney Spears 1999, 2000, 2001, 2004, 2008’de; Shakira 2002, 2006 ve 2007’de, Michael Jackson 2009’da, Meiway 2005’te ve Eminem ise 2003 yılında internet arama motorunda en çok aranan şarkıcı olarak belirlenmiş.
4- En Çok Aranan Yazar
Martin Luther King, 1999 - 2018 arasındaki tüm yıllarda en çok aranan yazar oldu. King’in ardından son 20 yılda en çok aranan ikinci yazar ise William Shakespeare.
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