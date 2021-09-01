Taliban'dan tabutlarla sembolik tören

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ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin sonlanmasının ardından Taliban, Amerika, İngiltere ve Fransa bayraklarına sarılı tabutlarla sembolik bir tören düzenledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşattığını duyurmasıyla, yabancı güçlere 31 Ağustos'a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiğini söylemişti. ABD askerleri ise 30 Ağustos gecesi tahliyeleri sonlandırdı.

Ülkede yabancı askeri güçlerin kalmamasıyla yeniden bağımsızlıklarını kazandıklarını söyleyen Taliban güçleri, ABD, İngiltere ve Fransa bayraklarına sarılı tabutlarla tören düzenledi.

Kabil’de yaşanan gelişmeleri yerinden takip eden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, ABD güçlerinin de ülkeden ayrılmasıyla Taliban’ın sembolik bir cenaze töreni düzenlediğini aktardı.

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy paylaştığı videoda, "Taliban işgal sonrası Amerika, İngiltere ve Fransa bayraklarına sarılı tabutlarla, bu ülkelerin Afganistan'dan ayrılmasını sembolize eden bir gösteri düzenledi" ifadelerini kullandı.