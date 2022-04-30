BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Brent petrol varil fiyatının 107 dolar seviyelerine kadar yükselmesinden ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam geldi. 29 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.