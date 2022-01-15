20 milyar dolarlık akıl fikir ücreti

Kurdaki yükseliş ve ekonomi yönetiminin uyguladığı üretim ve ihracatla büyüme politikası sonucu azalsa bile Türkiye'nin en büyük sorunlardan birisi hala kısaca ülkeye giren döviz ile çıkanların arasındaki farkı anlatan cari açık. Bir ara yıllık 74 milyar dolara kadar çıkan cari açık, 2020 sonunda 35 milyar dolara ve Kasım 2021 sonu itibariyle 14.3 milyar dolara geriledi. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Kasım ayına göre de 866 milyon dolar azalarak 2.7 milyar dolar oldu.

Cari açığın temel nedeni elbette ithalat ve ihracat arasındaki fark. Keza yılın ilk 11 ayında 24 milyar dolarlık dış ticaret açığı cari açığın sürmesinde en etkili kalem oldu. Ancak Merkez Bankası'nın yayımladığı Ödemeler Dengesi rakamlarına yine yıllık olarak bakıldığında turizm gelirlerindeki büyük avantajın da katkısıyla taşımacılık, navlun, inşaat hizmetlerinin yer aldığı Hizmetler Dengesi'nin 23 milyar dolar artıda olduğu yani hemen hemen dış ticaret açığını kapattığı görülüyor. Yatırımlara ödenen faiz ve kar payından oluşan Birincil Gelir Dengesi ise 16 milyar dolarlık giderden 6 milyar dolarlık geliri çıktığımızda 11 milyar dolar açık veriyor. Anlaşılan hizmetler dengesinin kapattığı açığı tekrar yükseltiyor.

11 AYDA 2.1 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

Her ne kadar 51.2 milyar dolarlık gelir ile yurtdışına verdiğimiz hizmetlerin aldığımız hizmetten fazla olması ile 23 milyar fazla veren Hizmetler Dengesi olsa da bu kalem içinde Fikri Mülkiyet Hakları Kullanım Ücretleri dikkat çekiyor. Çünkü yılın ilk 11 ayını bu kalemin tam 2.1 milyar dolar açık verdiği görülüyor. 2.3 milyar dolarlık gelire karşılık 915 milyon dolar gider olduğu rakamlara yansıyor.

Peki bu kalem neyi içeriyor.? Merkez Bankası şöyle açıklıyor: "Mülkiyet devri yapılmaksızın ticari marka, bayilik, bilgisayar yazılımı/görsel ve işitsel ürünlerin çoğaltılması, dağıtma lisansları, araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucu olan patent ve diğer fikri mülkiyet hakları için ödenen masraf ve harcamalardan oluşmaktadır."

TOPLAMDA 24 MİLYAR DOLAR

Anlaşılacağı üzere kısaca know-how ödemeleri diyeceğimiz marka, patent, lisans için Türkiye'nin ödediği net tutar bu. Biraz geçmişe bakıldıkça rakamın geçtiğimiz yıllardır itibaren hızla yükseldiği görülüyor. 1998 yılında 242 milyon dolar olarak başlayan know-how ödemeleri 2012'de 741 milyara ulaştıktan sonra 2018'de 2 milyar doların üstüne çıkmış. Son 11 yılda yurtdışına fikri haklar için ödediğimiz para 20 milyar dolara yaklaşmış. Toplamda ise 24 milyar doları bulmuş. Tabii ki eğer edinilen bilgilerle daha fazla üretim ve ihracat yapılmışsa bu Türkiye için çok olumlu. Ancak eğer böyle değilse bugün kurdaki yükseliş dahil bir çok sorunun da kaynaklarından birisi olduğu söylenebilir.

11 aylık cari açık 10.8 milyar dolara geriledi

(Milyon dolar) 2020 Ocak-Kasım 2021 Ocak-Kasım CARİ İŞLEMLER HESABI -32.096 -10.816 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -32.311 -11.646 Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -23.549 -537 DIŞ TİCARET DENGESİ -34.499 -23.976 Toplam Mal İhracatı 150.800 202.588 Toplam Mal İthalatı 185.299 226.564 HİZMETLER DENGESİ 10.950 23.439 Gelir 31.725 51.257 Gider 20.775 27.818 Başkasına ait Fiziksel Girdiler için İmalat Hizmetleri 159 74 Bakım ve Onarım Hizmetleri 499 649 Taşımacılık 7.442 10.706 Yolcu 2.727 6.524 Navlun 3.024 3.609 Diğer 1.691 573 Seyahat 8.563 17.856 İnşaat 223 379 Sigorta ve Emeklilik Hizmetleri -838 -459 Finansal Hizmetler -209 -572 Fikri Mülkiyet Hakları Kullanım Ücretleri -1.751 -2.073 Gelir 191 195 Gider 1.942 2.268 Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri -750 -285 Diğer İş Hizmetleri -1.761 -2.298 Kişisel, Kültürel ve Eğlence Hizmetleri -91 132 Resmi Hizmetler -536 -670 BİRİNCİL GELİR DENGESİ -8.762 -11.109 İKİNCİL GELİR DENGESİ 215 830 SERMAYE HESABI -29 -65 FİNANS HESABI -36.734 8.813 NET HATA VE NOKSAN -4.609 19.694