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        Haberler Bilgi Gündem 2 ve 4 yıllık sözel bölümler ve puanları: Hangi üniversite kaç puanla sözel bölümlere alım yapıyor?

        2 ve 4 yıllık sözel bölümler ve puanları: Hangi üniversite kaç puanla alım yapıyor?

        Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra girebileceği bölüm ve üniversiteleri araştırmaya başladı. Sözel bölüm gerektiren mesleklerden birini icra etmek isteyen öğrenciler için 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamasının olduğu bir liste derledik. İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:52
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