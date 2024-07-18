2 ve 4 yıllık sözel bölümler ve puanları: Hangi üniversite kaç puanla alım yapıyor?
Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra girebileceği bölüm ve üniversiteleri araştırmaya başladı. Sözel bölüm gerektiren mesleklerden birini icra etmek isteyen öğrenciler için 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamasının olduğu bir liste derledik. İşte, detaylar...
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YKS sonuçları açıklandı, milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başlamak üzere. Tercihini sözel olarak yapacak öğrenciler için birçok meslek seçeneği var. İşte, 4 yıllık lisans sözel bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması...
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2 VE 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki linkten 4 yıllık lisans bölümlerinin ve taban puanlarının detaylı listesine ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERE VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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