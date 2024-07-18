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        Haberler Bilgi Gündem 4 yıllık sayısal bölümler neler? Sayısal puanla öğrenci alan üniversiteler, bölümler ve taban puanları

        4 yıllık sayısal bölümler neler? Sayısal puanla öğrenci alan bölümler ve taban puanları

        YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler 25 Temmuz'da başlayacak olan tercih dönemi için araştırmalara başladı. Meslek seçiminde zorlanan üniversite adayları için sayısal alanda alım yapan tüm üniversitelerin ve taban puanlarının olduğu bir liste hazırladık. İşte, 2024 sayısal lisans bölümleri ve puanları...

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        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:08
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