YKS sonuçları açıklandı ve öğrenciler için meslek tercihi yapma zamanı geldi. Sayısal alanda ilerlemek isteyen öğrenciler için yüzlerce lisans bölümü yer alıyor. Sizler için dört yıllık sayısal bölümleri, taban puanlarını ve başarı sıralamasını derledik. İşte, 2024 sayısal ünversite bölümleri...